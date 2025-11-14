Taglio di prezzo sulle cuffie wireless con cancellazione del rumore

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Cuffie wireless over-ear con ANC ibrida, audio spaziale e supporto Hi-Res LDAC. Fino a 100 ore di batteria e design comodo per l’ascolto quotidiano

Amazon

L’offerta di oggi su Amazon mette sotto i riflettori le CMF Headphone Pro, cuffie over‑ear pensate per chi cerca qualità e comodità senza compromessi. Parliamo di uno sconto del 30% con prezzo attuale di 69,00€, raggiungibile dal link diretto all’offerta. Colpiscono per un suono equilibrato e piacevole, un’ANC efficace per la fascia di prezzo e una batteria che accompagna serenamente per molti giorni di ascolto. Il design è curato, i comandi sono intuitivi e l’esperienza d’uso quotidiana risulta semplice e appagante.

A ciò si aggiunge una buona dotazione di funzioni per la personalizzazione del suono e la gestione dei controlli, con la comodità della connessione a due dispositivi e l’opzione d’uso anche in modalità cablata quando serve. Un mix che rende queste over‑ear una proposta molto interessante per chi vuole un ascolto di qualità senza spendere cifre da top di gamma.

CMF Headphone Pro

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

CMF Headphone Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Le CMF Headphone Pro sono in offerta a 69,00€ con sconto del 30%. Il taglio di prezzo si traduce in un risparmio di circa 30 euro sul valore di listino, un affare notevole considerando le funzioni di fascia alta come ANC ibrida, Audio Hi‑Res con LDAC e Audio Spaziale. Un pacchetto ricco che rende questo prezzo particolarmente competitivo rispetto a molte alternative della stessa categoria.

Se stai cercando cuffie over‑ear versatili per musica, film e chiamate, la promo attuale merita attenzione: un equilibrio convincente tra qualità del suono, comfort e autonomia, ora proposto a una cifra accessibile.

CMF Headphone Pro

CMF Headphone Pro: le caratteristiche tecniche

Punto forte è la batteria: fino a 100 ore di riproduzione, o 50 ore con cancellazione del rumore attiva; la ricarica via USB‑C completa richiede meno di 2 ore. L’ANC ibrida si adatta all’ambiente con livelli variabili (forte, moderata, leggera) e include la Modalità Trasparenza per restare consapevoli di ciò che accade intorno.

Per la resa sonora, c’è il supporto Hi‑Res anche in modalità wireless e cablata, con LDAC per una trasmissione ad alta risoluzione. Sotto la scocca operano driver personalizzati da 40 mm con diaframmi nichelati e una grande bobina mobile da 16,5 mm per bassi profondi e maggiore impatto.

L’Audio Spaziale offre modalità dedicate Cinema e Concerto per ampliare scena sonora, profondità e nitidezza, rendendo più immersivi film e musica. I controlli sono fisici e intuitivi: si scorre per regolare alti e bassi, si ruota per il volume e si preme per attivare le funzioni.

Con l’app Nothing X hai un hub chiaro per personalizzare l’equalizzazione (sei preset o profilo personalizzato), gestire l’intensità dell’ANC, rimappare i pulsanti, aggiornare il firmware e sfruttare la connessione a due dispositivi. Presente anche il Personal Sound: un test rapido calibra l’audio e lo salva direttamente sulle cuffie.

Infine, il design prevede cuscinetti avvitabili per facilitare pulizia e sostituzione: un dettaglio che prolunga la vita del prodotto e contribuisce a mantenerlo sempre in ottime condizioni.

CMF Headphone Pro