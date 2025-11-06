Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Le CMF Buds 2a sono in offerta su Amazon e diventano oggi un vero e proprio "best buy" per tutti: il prezzo cala a meno di 30 euro

CMF

In sintesi

CMF Buds 2a in offerta su Amazon a soli 27 euro, disponibili in tre colorazioni: auricolari true wireless con cancellazione attiva del rumore fino a 42 dB, driver da 12,4 mm e supporto Bluetooth 5.4.

Autonomia fino a 35,5 ore con custodia e ricarica rapida, comandi touch, resistenza IP54 e gestione tramite app Nothing X: un vero best buy per chi cerca qualità e funzioni premium a prezzo contenuto.

La nuova offerta in corso su Amazon è l’occasione giusta per acquistare un nuovo paio di cuffie true wireless di qualità ma con un prezzo contenuto: sfruttando la promo in corso, infatti, le CMF Buds 2a sono ora disponibile in sconto a 27 euro, diventando una delle opzioni più interessanti della categoria.

L’offerta si estende a tre diverse colorazioni, permettendo agli utenti di scegliere la variante desiderata. Dotate di cancellazione attiva del rumore e in grado di offrire un’ottima resa audio per la fascia di prezzo, le CMF Buds 2a sono oggi un vero e proprio best buy. Per accedere alla promozione basta premere sul box qui di sotto.

CMF Buds 2a, la scheda tecnica

Le CMF Buds 2a sono ottime cuffie true wireless che oggi stanno conquistando il mercato grazie a un rapporto qualità/prezzo eccellente. Si tratta di auricolari in-ear dotati di cancellazione attiva del rumore, fino a 42 dB, e del supporto alla connettività Bluetooth 5.4.

Da segnalare anche la presenza di driver in biofibra customizzato da 12,4 mm, per una resa audio al top per la fascia di prezzo. C’è anche il sistema Clear Voice, con quattro microfoni, che permette di eliminare il rumore di fondo durante le chiamate. Grazie a Wind Noise Reduction 2.0, inoltre, anche il rumore del vento viene ridotto.

Gli auricolari hanno un’autonomia di 8 ore che diventano 35,5 ore considerando anche la custodia. Da segnalare anche il supporto alla ricarica rapida che permette di ottenere 5,5 ore di autonomia con 10 minuti di ricarica.

La gestione delle varie funzionalità delle cuffie può avvenire tramite l‘app Nothing X. Tra le specifiche troviamo anche i comandi touch e la resistenza all’acqua e alla polvere con certificazione IP54.

CMF Buds 2a: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare le CMF Buds 2a con un prezzo ridotto a 27 euro. L’offerta a tempo rappresenta un’occasione ottima per poter acquistare le cuffie true wireless di CMF che diventano oggi un vero e proprio best buy per tutti. La promo è disponibile per tre diverse colorazioni. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

