Libero
TECH NEWS

Cloudflare in down, inaccessibile anche Canva, che sta succedendo?

Segnalato un disservizio di Cloudflare di portata mondiale, che sta avendo ripercussioni su numerosi siti e servizi online. Tra i servizi bloccati anche Canva

Pubblicato:

Foto di Mirco Calvano

Mirco Calvano

Giornalista

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Cloudflare in down, inaccessibile anche Canva, che sta succedendo? Mijansk786 / Shutterstock.com

Segnalato un  disservizio di portata mondiale, che sta avendo ripercussioni su numerosi siti e servizi online. La causa di tutto sarebbre un malfunzionamento di Cloudflare, che gestisce una delle infrastrutture digitali più utilizzate al mondo, offrendo vari servizi web. A ora la piattaforma non sembra funzionare, con una lunga lista di siti e applicazioni che non è al momento raggiungibile.

Cloudflare in down, che sta succedendo?

L’anomalia è stata segnalata intorno alle 12:17 in Italia, diventando rapidamente un disservizio su scala globale. In una nota ufficiale, l’azienda ha confermato di essere “a conoscenza di un problema che potrebbe interessare diversi clienti” e di essere al lavoro per individuare la causa, promettendo aggiornamenti tempestivi.

Cloudflare Down

Al momento non è possibile stilare un elenco completo delle piattaforme coinvolte, perché la diffusione estremamente capillare dei servizi Cloudflare rende difficile misurare l’esatta portata del blackout, tra i servizi in down ci sono anche Canva, X( ex Twitter) e ChatGPT.

Importante sottolineare che i malfunzionamenti non sono omogenei e per alcuni utenti, tutto sembra funzionare normalmente. Da parte sua Cloudflare non ha ancora fornito maggiori informazioni al riguardo, ma potrebbe trattarsi di un disservizio circoscritto che è già in fase di risoluzione.

AGGIORNAMENTO ORE 14:30

Intorno alle 14 Cloudflare ha confermato di aver individuato il problema e di essere al lavoro per risolverlo; molti dei servizi sono ancora offline.

Ti suggeriamo

ENEL

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963