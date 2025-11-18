Cloudflare in down, inaccessibile anche Canva, che sta succedendo?

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Mijansk786 / Shutterstock.com

Segnalato un disservizio di portata mondiale, che sta avendo ripercussioni su numerosi siti e servizi online. La causa di tutto sarebbre un malfunzionamento di Cloudflare, che gestisce una delle infrastrutture digitali più utilizzate al mondo, offrendo vari servizi web. A ora la piattaforma non sembra funzionare, con una lunga lista di siti e applicazioni che non è al momento raggiungibile.

Cloudflare in down, che sta succedendo?

L’anomalia è stata segnalata intorno alle 12:17 in Italia, diventando rapidamente un disservizio su scala globale. In una nota ufficiale, l’azienda ha confermato di essere “a conoscenza di un problema che potrebbe interessare diversi clienti” e di essere al lavoro per individuare la causa, promettendo aggiornamenti tempestivi.

Al momento non è possibile stilare un elenco completo delle piattaforme coinvolte, perché la diffusione estremamente capillare dei servizi Cloudflare rende difficile misurare l’esatta portata del blackout, tra i servizi in down ci sono anche Canva, X( ex Twitter) e ChatGPT.

Importante sottolineare che i malfunzionamenti non sono omogenei e per alcuni utenti, tutto sembra funzionare normalmente. Da parte sua Cloudflare non ha ancora fornito maggiori informazioni al riguardo, ma potrebbe trattarsi di un disservizio circoscritto che è già in fase di risoluzione.

AGGIORNAMENTO ORE 14:30

Intorno alle 14 Cloudflare ha confermato di aver individuato il problema e di essere al lavoro per risolverlo; molti dei servizi sono ancora offline.