Climatizzatore portatile De'Longhi al minimo storico: sconto esagerato

Il condizionatore portatile De'Longhi Pingino PAC EM82 è disponibile in promo con un ottimo sconto del 32% e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Approfittane subito.

De'Longhi

All’inizio dell’estate astronomica manca ancora qualche settimana, ma quella metereologica è già arrivata. Le temperature sono in netto aumento e il caldo comincia già a infuocare le principali città italiane. Prima che le temperature diventino roventi, bisogna farsi trovare pronti con tutti gli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione. Una delle soluzioni più amate negli ultimi anni è il condizionatore portatile, che permette maggiore flessibilità rispetto a un condizionatore fisso. Se stavi aspettando il momento giusto per acquistarne uno da mettere nel salotto di casa della tua abitazione, ecco l’offerta che fa per te. Su Amazon trovi il climatizzatore Pinguino De’Longhi PAC EM82 in promo con uno sconto del 32% e risparmi 200 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Si tratta di un climatizzatore portatile con un’ottima potenza che permette di rinfrescare rapidamente un ambiente di circa 25-30 metri quadrati. Facile da utilizzare e da installare, è l’offerta del giorno che non devi farti scappare.

Condizionatore portatile De’Longhi L’Originale Pinguino PAC EM82

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Condizionatore portatile Pinguino De’Longhi PAC EM82: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi trovi il condizionatore portatile Pinguino De’Longhi in promo a un prezzo di 423 euro con uno sconto del 32% su quello di listino. Il risparmio netto è di quasi 200 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 84,60 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Condizioni d’acquisto che non puoi farti sfuggire.

La disponibilità dell’elettrodomestico è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi nel giro di pochissimi giorni. Per testare tutte le funzionalità hai i classici quattordici giorni assicurati dal sito di e-commerce. Non perdere altro tempo e comincia a non soffrire il caldo estivo.

Condizionatore portatile De’Longhi L’Originale Pinguino PAC EM82

Condizionatore portatile Pinguino De’Longhi PAC EM82: le caratteristiche tecniche

Il caldo è oramai arrivato e bisogna essere veloci nell’adattarsi a questi mesi che si preannunciano torridi. E il climatizzatore portatile Pinguino De’Longhi PAC EM82 è la soluzione ideale per chi non può montare un climatizzatore fisso. Caratterizzato da un design lineare e compatto, questo modello esprime una potenza di raffreddamento massima di 9.400 BTU/h, specificamente progettata per rinfrescare in modo ottimale stanze fino a 80 m³. L’efficienza energetica è garantita dalla classe di efficienza energetica A, supportata dall’utilizzo del gas refrigerante naturale R290, che assicura un impatto ambientale minimo e il pieno rispetto dell’ecosistema.

Questo dispositivo si distingue per la sua grande versatilità, offrendo ben tre funzioni in un unico elettrodomestico: raffrescamento, ventilazione e deumidificazione. La modalità di ventilazione permette di scegliere tra 3 velocità differenti per personalizzare il flusso d’aria e il livello di rumorosità. La funzione di deumidificazione pura, invece, si rivela un alleato formidabile contro l’afa, con una capacità di rimozione dell’umidità che raggiunge i 43 litri nelle 24 ore.

L’interazione con il condizionatore portatile De’Longhi Pinguino PAC EM82 è immediata e intuitiva. Sulla parte superiore è presente un moderno pannello di controllo soft-touch con display a LED, che permette di monitorare e impostare facilmente la temperatura desiderata e di programmare l’accensione o lo spegnimento grazie al timer elettronico a 24 ore. Per il massimo del comfort, tutte le funzioni sono gestibili a distanza tramite il pratico telecomando incluso, mentre le maniglie integrate e le ruote piroettanti consentono di spostare l’apparecchio da una stanza all’altra senza alcuno sforzo.

Condizionatore portatile De’Longhi L’Originale Pinguino PAC EM82