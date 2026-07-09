Climatizzatore portatile Indesit: offerta lampo su Amazon e prezzo in picchiata

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L’offerta pensata per chi vuole affrontare l’estate senza soffrire il caldo torrido che ci sta tormentando. Da oggi, infatti, sul sito di e-commerce troviamo il condizionatore portatile Indesit PAI212COW con uno sconto del 25%, che porta il prezzo a 299 euro. Si tratta di un condizionatore portatile monoblocco con una potenza di refrigerazione pari a 12.000 BTU/h, pensato per rinfrescare in modo efficace gli ambienti di medie dimensioni, con in più un deumidificatore integrato e una classe energetica A. Un’ottima occasione per chi cerca una soluzione pratica, senza unità esterna da installare, per superare le giornate più calde.

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Climatizzatore portatile Indesit: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta lampo e prezzo in calo per il condizionatore portatile di Indesit. Il PAI212COW è disponibile su Amazon a 299 euro, con uno sconto del 25% sul prezzo di listino, con un risparmio netto di 100 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Per la consegna a casa dell’elettrodomestico devi aspettare un paio di giorni. Essendo un dispositivo venduto e spedito da Amazon, hai quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito nel caso in cui cambiassi idea.

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Climatizzatore portatile Indesit: le caratteristiche tecniche

L’Indesit PAI212COW è un condizionatore portatile con una capacità di raffreddamento di 12.000 BTU/h, sufficiente per rinfrescare ambienti fino a circa 30 metri quadrati. Il dispositivo utilizza il gas refrigerante R290, una scelta più ecologica rispetto ad altri refrigeranti tradizionali, e appartiene alla classe energetica A. Non solo raffredda efficacemente la tua stanza, ma strizza l’occhio anche alla bolletta della corrente.

Oltre alla funzione di raffreddamento, il climatizzatore portatile di Indesit integra anche un deumidificatore, utile per gestire l’umidità in eccesso durante le giornate più afose, e una modalità ventilazione per far circolare l’aria senza attivare il compressore. La gestione delle funzioni avviene tramite un display digitale touch e un telecomando incluso nella confezione.

Tra le funzioni più comode troviamo il timer da 24 ore, che permette di programmare accensione e spegnimento automatici, e la funzione Dolce Sonno, pensata per ridurre il rumore e regolare gradualmente la temperatura durante la notte.

In dotazione trovi anche il tubo di scarico da 1,5 metri con un diametro di circa 12,5 cm, da agganciare alla parte posteriore dell’unità e posizionare a una finestra tramite l’apposito kit incluso, senza dover forare le pareti di casa. Lo puoi anche trasportare facilmente di stanza in stanza e si rivela la soluzione perfetta per l’ufficio.

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