Climatizzatore Olimpia Splendid: super potenza e prezzo stracciato

Il condizionatore Olimpia Splendid Mystral S1 da 18.000 BTU è in offerta con uno sconto di 200 euro e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero.

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Il caldo non sembra dare tregua e l’afa continua ad attanagliare l’Italia. Per trovare un po’ di refrigerio si è costretti a utilizzare dispositivi come i condizionatori, diventati in questo periodo sempre più introvabili. Se sei alla ricerca di un modello potente, questa è l’occasione che fa per te. Da oggi, infatti, su Amazon troviamo il Mystral S1 di Olimpia Splendid con uno sconto del 25%, che porta il prezzo al minimo storico, e lo puoi pagare anche in 5 rate a tasso zero. Si tratta di un climatizzatore monosplit a parete con tecnologia inverter e gas refrigerante R32, capace di raggiungere la classe energetica A++ in raffreddamento. Un’ottima occasione per chi cerca un condizionatore completo, con Wi-Fi integrato per il controllo da smartphone e funzione di autopulizia dell’evaporatore.

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Olimpia Splendid Mystral S1: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta lampo e prezzo in forte calo per il climatizzatore di Olimpia Splendid. Il Mystral S1 è disponibile su Amazon a 599 euro, con uno sconto del 25% sul prezzo di listino. Il risparmio è di circa 200 euro, una cifra importante considerando che si tratta di un prodotto di qualità, completo di unità interna ed esterna. Chi preferisce dilazionare la spesa può inoltre pagare in 5 rate a tasso zero direttamente al momento del checkout con Amazon.

La disponibilità del prodotto è immediata e la spedizione richiede solamente pochi giorni. Essendo un dispositivo venduto e spedito da Amazon, hai quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito nel caso in cui cambiassi idea.

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Olimpia Splendid Mystral S1: le caratteristiche tecniche

Il Mystral S1 è un climatizzatore monosplit a parete da 18.000 BTU/h,, pensato per rinfrescare o riscaldare ambienti di grandi dimensioni. Grazie alla tecnologia inverter e al gas refrigerante R32, il dispositivo raggiunge la classe energetica A++ in raffreddamento e A+ in riscaldamento, garantendo consumi contenuti e una rapida regolazione della temperatura.

Tra le funzioni disponibili troviamo raffrescamento, riscaldamento, deumidificazione e ventilazione, oltre alle modalità Timer, Eco, Sleep, Quiet e Turbo per adattare il funzionamento alle diverse esigenze della giornata. Non manca lo swing per l’oscillazione verticale del flap, utile per distribuire l’aria in modo più uniforme in tutta la stanza.

Sul fronte della qualità dell’aria, il climatizzatore è dotato di filtro anti-polvere e della funzione Self Clean, che pulisce e asciuga automaticamente l’evaporatore eliminando polvere, muffa e grasso, per garantire sempre aria pulita in ambiente. L’unità esterna beneficia inoltre del trattamento Golden Fin sulla batteria, pensato per prevenire la corrosione causata dagli agenti atmosferici e mantenere l’efficienza nel tempo.

Il Mystral S1 integra il Wi-Fi, che permette di gestire tutte le funzioni da remoto tramite l’app dello smartphone, impostando e programmando il climatizzatore da qualsiasi luogo. Completano la dotazione il telecomando multifunzione, le funzioni di auto-restart per ripristinare le impostazioni dopo un’interruzione di corrente, e l’auto-diagnosi per individuare rapidamente eventuali anomalie di funzionamento.

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