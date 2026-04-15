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Claude arriva su Word, Excel e PowerPoint come add-in AI, e ti permette di scrivere, analizzare dati, creare slide e tanto altro. Guida alle sue funzioni principali, e all'installazione.

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L’intelligenza artificiale diventa sempre più un companion nella scrittura e nell’elaborazione di dati e presentazioni (slide), soprattutto nei prodotti Office di Microsoft. È il caso di Claude, il chatbot di Anthropic, che è ora disponibile in versione beta come integrazione al programma di scrittura Word, affiancando le soluzioni già disponibili per Excel e PowerPoint.

Vediamo come funziona Claude su Word, Excel e Power Point, e come installarlo.

Come modificare i file Word con Claude

Ci sono mille modi diversi per usare Claude al meglio su Word: ad esempio, puoi porre domande direttamente sul tuo documento e ottenere dal chatbot risposte accompagnate da citazioni cliccabili che ti portano alle sezioni pertinenti del testo.

Puoi anche modificare il testo che selezioni, mantenendo invariati stile, formattazione e numerazione già presenti nel documento. Il nuovo contenuto si adatterà automaticamente al paragrafo circostante, così da garantire sempre coerenza grafica e strutturale.

Inoltre puoi affidare a Claude la gestione dei thread di commenti: l’IA analizza il testo collegato, apporta le modifiche necessarie e risponde direttamente nel commento spiegandoti cosa ha fatto.

Come comprendere meglio i dati Excel con l’IA di Anthropic

Rispetto a Word, Claude per Excel è progettato per lavorare in modo più avanzato su ipotesi, analisi degli errori e gestione dei dati, anche grazie al modello Claude Sonnet 4.6 di cui è dotata l’applicazione.

Anche qui i modi per sfruttare l’AI sono molteplici. Puoi ad esempio fare domande su celle specifiche, formule o intere sezioni della tua cartella di lavoro per comprendere meglio. Claude è in grado di navigare tra più schede e fornire risposte con citazioni dirette alle celle coinvolte, così puoi verificare subito i dati a cui si riferisce.

Puoi anche modificare valori e input del foglio di calcolo, mentre Claude mantiene intatte le dipendenze e le relazioni tra le formule. Ogni cambiamento viene accompagnato da spiegazioni chiare che ti aiutano a comprendere l’impatto delle modifiche.

Inoltre puoi creare fogli di calcolo da zero oppure riempire modelli esistenti con nuovi dati, formule e scenari ipotetici. Infine, puoi individuare errori come #REF!, #VALUE! o riferimenti circolari e ottenere correzioni pratiche che preservano l’integrità complessiva del file.

Come creare slide perfette con l’IA su PowerPoint

Passando invece al programma più “estetico” in ambito aziendale, Claude per PowerPoint ti consente di creare slide in pochi secondi. Ti basta descrivere ciò di cui hai bisogno e il chatbot genera automaticamente le diapositive utilizzando layout, caratteri e colori coerenti con il master delle slide.

Addirittura puoi partire da un file vuoto e indicare semplicemente il tuo obiettivo: Claude costruisce una bozza completa con una struttura logica e impostazioni grafiche già professionali, che poi puoi rifinire e personalizzare.

Inoltre puoi trasformare elenchi puntati in elementi visivi professionali, come diagrammi, flussi di processo o grafici nativi di PowerPoint completamente modificabili.

Come installarlo sui prodotti Office

In tutti e tre i casi, il processo di installazione è sostanzialmente lo stesso. Devi accedere all’elenco di Claude (per Word, Excel o PowerPoint) sul Microsoft Marketplace, quindi cliccare su “Scarica adesso” per installare il componente aggiuntivo. Una volta completata l’installazione, apri il programma Office, attiva l’add-in e accedi con il tuo account Claude.

Attenzione, però, il chatbot non è gratuito. Tutti e tre gli add-in sono disponibili solo se hai sottoscritto uno dei tanti piani di pagamento di Claude. A titolo d’esempio, l’applicazione per Word è attualmente in versione beta ma disponibile per i piani Team ed Enterprise.