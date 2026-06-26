Classe 1994, ha collaborato e collabora tuttora con testate e siti di informazione, con focus sulle principali novità dell'IA.

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Dopo OpenAI e Google con i rispettivi ecosistemi, anche Anthropic punta con decisione sul concetto di “integrazione” con la sua ultima innovazione. Ecco Claude Tag, ossia quando l’IA non si limita più a essere un semplice chatbot, ma diventa una presenza costante all’interno del proprio team di lavoro o dei progetti personali.

Vediamo come funziona, come usarlo al meglio e come attivarlo.

Come funziona Claude Tag

Disponibile al momento solo sulla piattaforma Slack, Claude Tag è facile da utilizzare: basta digitare @Claude, dunque menzionare il chatbot in un canale, per assegnargli un’attività.

A differenza dei chatbot tradizionali, Claude qui lavora all’interno del flusso di comunicazione del team: legge i messaggi, segue le discussioni e contribuisce alla costruzione di una memoria condivisa.

Un po’ simile per certi versi a Claude Code o Cowork, una volta ricevuta la richiesta su Slack, il chatbot di Anthropic provvederà a suddividere il lavoro nei vari passaggi necessari, portandolo a termine grazie agli strumenti disponibili. Una volta completata l’attività, il risultato verrà pubblicato direttamente nel thread Slack dedicato.

E tutto questo con il massimo controllo dell’accesso ai dati. Gli amministratori possono infatti decidere quali strumenti e quali informazioni rendere accessibili a Claude in ciascun canale.

Come usare il chatbot di Anthropic per i propri progetti

Hai un progetto in lavorazione su Slack, e vuoi concluderlo quanto prima? Con la nuova soluzione targata Anthropic puoi accelerarne la sua risoluzione, anche grazie ai vari vantaggi che offre Claude Tag.

Ad esempio il fatto di essere multiutente. All’interno di un canale Slack esiste un unico Claude che interagisce con tutti i membri del gruppo. Quindi, oltre a poter vedere su cosa sta lavorando l’assistente, puoi riprendere una conversazione o un’attività già avviata.

Altro vantaggio è la memoria. Con il passare del tempo, inoltre, Claude è in grado di apprendere il contesto del canale e accumulare conoscenza operativa. Non è più necessario spiegare ogni volta da zero progetti, procedure o obiettivi. E può anche recuperare informazioni provenienti da altri canali (se autorizzato).

Un’altra funzione particolarmente interessante è la modalità ambient. Quando attivata, permette a Claude di intervenire proattivamente, segnalando aggiornamenti importanti, ricordando attività dimenticate oppure riportando l’attenzione su discussioni rimaste in sospeso.

E (altro vantaggio) Claude opera in modalità asincrona quando ha ricevuto un incarico. In pratica, tu puoi continuare a lavorare su altre attività; l’AI invece procede autonomamente con l’elaborazione del compito assegnato.

Come attivare Claude Tag

Per iniziare a utilizzare Claude Tag, devi intanto essere abbonato a un piano di abbonamento: il servizio è disponibile in versione beta per i clienti dei piani Enterprise e Team.

Inoltre devi disporre dell’accesso alla piattaforma Slack. E poi seguire alcuni passaggi:

associare Claude Tag al proprio spazio di lavoro Slack;

concedere a Claude l’accesso agli strumenti che dovrà utilizzare.

Ed eventualmente effettuare una prova in un canale privato per verificarne il corretto funzionamento.

Nella nota ufficiale, Anthropic ha comunque precisato che in futuro provvederà ad ampliare progressivamente la disponibilità del servizio, consentendo in futuro ai team di utilizzare @Claude anche in altri ambienti di lavoro oltre a Slack.