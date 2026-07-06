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Claude Science è la nuova piattaforma AI di Anthropic che unifica strumenti e dati per la ricerca scientifica, migliorando analisi e produttività.

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Anthropic lancia Claude Science, una piattaforma che unifica strumenti, dati e AI per semplificare i flussi di lavoro nei laboratori e accelerare risultati affidabili.

La piattaforma integra oltre 60 competenze scientifiche, permette analisi di dataset, esecuzione di codice, consultazione di letteratura e produzione di figure riproducibili.

Tra le funzioni ci sono controlli automatici, visualizzazioni 3D e opzioni di esecuzione locale o su infrastrutture ad alte prestazioni, disponibile in beta per piani a pagamento.

Claude Science è la nuova piattaforma sviluppata da Anthropic che punta a trasformare il modo in cui si fa ricerca scientifica. Integra strumenti di analisi, gestione dati e intelligenza artificiale in un unico ambiente, con l’obiettivo di ridurre la frammentazione tipica dei flussi di lavoro nei laboratori e accelerare la produzione di risultati affidabili.

Un ambiente unico per la ricerca

La novità introdotta da Anthropic riguarda la creazione di uno spazio di lavoro unificato, dove la piattaforma Claude Science permette di gestire tutte le fasi della ricerca scientifica senza passare continuamente da un software all’altro.

Secondo quanto comunicato, il sistema integra oltre 60 competenze scientifiche specializzate e connettori che coprono discipline come genomica, proteomica, biologia strutturale, analisi a singola cellula e chemoinformatica.

In pratica, un ecosistema che prova a mettere ordine in un settore dove la complessità degli strumenti è spesso uno dei principali ostacoli operativi.

Dati, codice e analisi nello stesso flusso

Uno degli elementi centrali della piattaforma è la gestione integrata dei dati. Claude Science consente ai ricercatori di analizzare dataset complessi, scrivere ed eseguire codice, consultare letteratura scientifica e produrre grafici e figure pronti per una pubblicazione.

In questo scenario, il concetto di intelligenza artificiale nella ricerca scientifica diventa operativo: non si tratta più solo di assistenza testuale o di supporto generalista, ma di un ambiente che interviene direttamente nei passaggi tecnici del lavoro scientifico.

La piattaforma mantiene inoltre una traccia trasparente dei processi utilizzati per arrivare ai risultati, un elemento fondamentale in un contesto in cui la riproducibilità degli esperimenti resta una delle questioni più delicate della ricerca moderna.

Controlli automatici e visualizzazioni avanzate

Tra le funzionalità più rilevanti c’è l’introduzione di sistemi di verifica automatica. La piattaforma controlla citazioni, calcoli e coerenza degli output, riducendo il rischio di errori che potrebbero compromettere la qualità delle pubblicazioni scientifiche.

Claude Science supporta anche la visualizzazione di strutture complesse, come modelli molecolari e proteine in 3D. Questo aspetto è particolarmente utile in ambiti come la biologia strutturale e la ricerca farmaceutica, dove la rappresentazione visiva dei dati è spesso decisiva per interpretare fenomeni articolati.

Disponibilità e infrastruttura tecnica

Al momento, la piattaforma è disponibile in versione beta per gli utenti dei piani a pagamento di Claude, inclusi Pro, Max, Team ed Enterprise. Può essere utilizzata in locale su sistemi macOS e Linux, ma anche integrata con infrastrutture di calcolo remoto ad alte prestazioni, tipiche di università e centri di ricerca.

Questa doppia modalità di utilizzo la rende adatta sia a singoli ricercatori sia a gruppi strutturati, che necessitano di potenza di calcolo scalabile.

Verso una ricerca sempre più guidata dall’AI

Parallelamente al lancio, Anthropic ha annunciato anche l’avvio di attività interne di ricerca nel campo della scoperta di nuovi farmaci, con un focus particolare su malattie rare e patologie trascurate dal mercato farmaceutico.

Secondo l’azienda, la scelta non ha solo valore sperimentale, ma serve anche a migliorare Claude Science sulla base di casi reali.

Il progetto si inserisce in una strategia più ampia che vede l’intelligenza artificiale nella ricerca scientifica sempre più centrale nei settori biomedicali e farmaceutici, dove la velocità di analisi e la gestione dei dati rappresentano un vantaggio competitivo decisivo.