Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

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La ribalta mediatica legata alla diatriba con il Pentagono ha portato a un sostanziale incremento di utenti per Claude, il chatbot di Anthropic, azienda di riferimento del settore dell’intelligenza artificiale.

Fino al prossimo 27 marzo, tutti gli utenti di Claude potranno sfruttare un bonus non di poco conto. Anthropic, infatti, ha annunciato che raddoppierà i limiti di utilizzo del chatbot AI.

Andiamo ad analizzare tutti i dettagli in merito a quest’annuncio.

Limiti raddoppiati per Claude

Come tutti i servizi AI, anche Claude ha dei limiti di utilizzo, in modo da evitare un abuso dell’infrastruttura da parte degli utenti.

Questo vale per gli utenti Free e, in misura minore, per chi ha attivato un piano in abbonamento, in modo da poter sfruttare al meglio le capacità di Claude.

La nuova iniziativa annunciata da Anthropic punta a minimizzare l’impatto della presenza di questi limiti. Come detto, infatti, è previsto un raddoppio della possibilità di utilizzo del chatbot.

Questa promozione sarà valida al di fuori degli “orari di punta” e, quindi, tra le 13 e le 19, nei giorni feriali, e riguarderà tutto l’ecosistema di Claude, compreso Claude Code e l’integrazione con Excel e PowerPoint.

Non è la prima volta che Anthropic attua soluzioni di questo tipo. La novità rispetto al passato, però, è evidente. Le iniziative proposte nei mesi scorsi riguardavano solo gli utenti con un piano a pagamento.

Questa volta, invece, anche gli utenti Free potranno beneficiare dell’iniziativa (che però non sarà disponibile per gli utenti Enterprise).

Un modo per scoprire Claude

Come chiarito dal post pubblicato sul blog ufficiale da Anthropic, il raddoppio dei limiti di utilizzo è una misura temporanea e dopo il 27 marzo tutto tornerà come prima. Non ci saranno modifiche ai piani tariffari e alle modalità di fatturazione.

La promozione è legata a doppio filo al successo ottenuto da Claude nelle ultime settimane, con l’app che ha conquistato le prime posizioni nelle classifiche delle applicazioni più scaricate, superando ChatGPT, punto di riferimento assoluto del settore, grazie anche agli effetti della causa contro il Pentagono.

Anthropic ora vuole sfruttare al massimo questa crescente popolarità e intende mostrare le potenzialità del suo chatbot e di tutto l’ecosistema di servizi ai nuovi utenti, spingendoli ad attivare un piano a pagamento, per chi ha un piano Free, o a fare un upgrade a un piano più completo, per chi ha già attivato un abbonamento.

Per il futuro, l’azienda ha obiettivi ambiziosi e vuole rendere Claude sempre più popolare e sempre più utilizzato, continuando a sottrarre quote di mercato a ChatGPT e ad altri servizi concorrenti come Gemini. Staremo a vedere se gli obiettivi saranno centrati o meno.

Nel frattempo, potete utilizzare Claude con limiti raddoppiati scaricando l’app su smartphone e tablet oppure raggiungendo il sito ufficiale claude.ai.