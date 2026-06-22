Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Claude ha cambiato il modo con cui è possibile accedere alle funzionalità più avanzate, con un meccanismo a consumo che sostituisce, in parte, gli abbonamenti

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Claude è diventato, negli ultimi mesi, un punto di riferimento assoluto per il settore dell’intelligenza artificiale, convincendo tanti utenti (consumer e business) ad abbandonare ChatGPT e Gemini per sfruttare i modelli IA, sempre più avanzati, su cui si basa il servizio di Anthropic.

L’azienda sta crescendo e ha deciso di modificare il modo con cui gli utenti possono accedere alle funzioni a pagamento di Claude, con l’obiettivo di creare un sistema più efficiente e flessibile.

In precedenza, infatti, un solo abbonamento copriva tutte le funzionalità di Claude, costringendo gli utenti a pagare anche per servizi che non utilizzavano.

Dalla scorsa settimana, invece, il meccanismo è cambiato, con nuovi costi e un sistema a consumo pensati per adattarsi meglio alle esigenze della clientela, soprattutto per chi utilizza Claude durante l’attività lavorativa.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito e come cambia ora l’uso delle versioni a pagamento di Claude.

Cosa cambia per Claude

Il nuovo sistema di pricing di Claude prevede un meccanismo a consumo che, però, non vale per tutto l’ecosistema dell’intelligenza artificiale di Anthropic.

Gli abbonamenti tradizionali, che consentono l’uso dell’IA a fronte di un canone mensile, restano attivi ma riguardano esclusivamente chat web, sessioni desktop e Claude Code interattivo.

Per utilizzare altre funzionalità come Agent SDK, Claude Code headless e vari tool di terze parti, invece, bisogna mettere in conto un utilizzo a consumo, con il costo delle operazioni che viene scalato dal credito disponibile sul proprio account.

Questa scelta è legata al fatto che alcune funzioni comportano un utilizzo intensivo delle risorse e un canone di abbonamento non sarebbe in grado di coprire i costi.

Tramite la sezione dedicata ai costi di utilizzo del sito claude.ai è possibile verificare i costi legati all’utilizzo del servizio, in base alle risorse di cui si ha bisogno.

Ricordiamo che, come confermano diversi dati, Claude sta crescendo più velocemente di altre IA, confermando l’ottimo lavoro svolto da Anthropic nello sviluppo dei suoi modelli.

Quanto costa usare il chatbot di Claude?

Come detto in precedenza, Claude continua a essere accessibile con un piano in abbonamento, riservato a tutti gli utenti consumer che intendono sfruttare le potenzialità del chatbot.

Per tutti c’è sempre il piano Free, che limita l’utilizzo a pochi messaggi al giorno. Per un utilizzo più completo è possibile puntare sul piano Pro. Questa versione costa 18 euro al mese oppure 15 euro al mese con la versione annuale e addebito in un’unica soluzione.

Per gli utenti più esigenti c’è la versione Max, dal costo che parte da 90 euro al mese. Questo piano offre un utilizzo maggiore, fino a 20 volte quello del piano Pro.

Ricordiamo che la versione più avanzata dell’AI di Anthropic, Claude 5 non è temporaneamente disponibile ma è destinata a diventare un punto di riferimento assoluto per tutto il settore.