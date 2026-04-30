Classe 1994, ha collaborato e collabora tuttora con testate e siti di informazione, con focus sulle principali novità dell'IA.

Claude si evolve con nuovi connettori e la funzione Design: ora integra app come Photoshop e Blender, e ti aiuta a creare progetti complessi. Ecco come sfruttarla.

Anthropic

Claude, il chatbot di Anthropic, amplia le sue integrazioni per potenziare creatività e produttività attraverso connettori verso software come Adobe e Blender.

Le nuove funzionalità consentono di creare immagini, video, modelli 3D e automatizzare attività ripetitive, esportando risultati in strumenti come Canva.

Claude funge da tutor e sviluppatore, generando codice, script e gestendo pipeline creative; l'accesso avanzato richiede piani a pagamento.

L’AI non ti ruberà la fantasia o la creatività: anzi, secondo quanto affermato dalla multinazionale, te la potenzierà. È il caso di Claude, il chatbot di Anthropic, che con l’ultimo aggiornamento diventa ancora più efficiente nelle tue creazioni, non solo professionali ma anche puramente amatoriali.

Vediamo come funziona ora il chatbot, e come usarla al meglio.

Come funziona ora Claude per la creatività

Già al centro di diversi upgrade, Claude ora guadagna l’integrazione diretta con diverse applicazioni, professionali e non. Per farla breve, sono stati aggiornati i Creative Connectors,i connettori che permettono all’AI di dialogare con un ecosistema sempre più ampio di strumenti.

Tra le integrazioni più rilevanti: Adobe, che consente agli utenti di generare immagini, video e progetti sfruttando oltre 50 strumenti della suite Creative Cloud, inclusi software come Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro ed Express.

E così Blender, che ora può essere utilizzato tramite linguaggio naturale grazie all’integrazione con l’API Python. E Affinity, con cui Claude permette di automatizzare attività ripetitive e persino di generare funzionalità personalizzate su richiesta.

Da segnalare anche SketchUp, con cui si possono creare bozzetti iniziali per modelli 3D attraverso semplici comandi testuali, per poi completarli sull’app; e Splice, che offre la possibilità di cercare rapidamente tracce royalty free da integrare nei propri progetti.

A ciò si aggiunge anche la novità di Claude Design, una nuova soluzione sviluppata da Anthropic Labs pensata per l’esplorazione di idee legate alle esperienze software. Come segnala la società nella nota ufficiale, l’IA “può visualizzare diverse opzioni e perfezionarle in base al feedback dell’utente“. Inoltre, “è progettato per esportare i risultati in altri strumenti, a partire da Canva“.

Come usarla al meglio per le proprie creazioni

Nel caso della novità sopramenzionata, tutti questi connettori dentro Claude permettono di operare all’interno di applicazioni e servizi esterni in maniera ancora più semplificata e per un gran numero di attività: dalla semplice consultazione di documentazione e informazioni fino alla creazione da zero di progetti complessi.

Guardando invece al chatbot di per sé, con queste nuove integrazioni l’IA diventa ancora di più un valido companion artistico.

Diversi sono infatti i modi in cui il chatbot può essere utilizzato.

Ad esempio, l’apprendimento e padronanza di strumenti creativi. L’IA può trasformarsi in un vero e proprio tutor on-demand per software complessi. Puoi chiedergli di spiegare alcune configurazioni articolate, di guidarti passo passo su tecniche specifiche o esplorare strumenti poco conosciuti, con tanto di indicazioni pratiche su come utilizzarli.

A sua volta, l’AI può essere adoperata per l’estensione degli strumenti attraverso il codice: grazie a Claude Code, l’assistente è in grado di scrivere script, plugin e sistemi generativi da integrare nei software già in uso. Puoi chiedergli di programmare un’animazione o di generare modelli specifici, e l’AI produrrà codice documentato che potrai riutilizzare e modificare.

A sua volta, può essere sfruttata per l’integrazione in pipeline di lavoro complesse: ad esempio gestire il passaggio tra diversi strumenti, occupandosi del resto (convertire formati, riorganizzare dati…), in modo da consentirti di spostare i progetti tra ambienti di progettazione, 3D e audio senza interventi manuali.

Disponibilità del servizio

L’IA di Anthropic di per sé resta accessibile a tutti gli utenti, pur con i limiti standard previsti dalla piattaforma. Per ampliare queste soglie è necessario sottoscrivere uno dei piani a pagamento (Pro, Max, Team o Enterprise), che offrono anche funzionalità avanzate.

Diverso il discorso per Claude Design: il suo accesso è riservato esclusivamente agli abbonati ai piani sopramenzionati.