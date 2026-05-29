Classe 1994, ha collaborato e collabora tuttora con testate e siti di informazione, con focus sulle principali novità dell'IA.

Anthropic

Anthropic continua a far evolvere i suoi modelli, e a renderli ancora più precisi. Lo dimostra l’ultimo modello appena lanciato, Claude Opus 4.8, una nuova versione del suo chatbot che punta in modo deciso sull’accuratezza delle risposte e, soprattutto, sulla loro affidabilità.

Vediamo nel dettaglio come funziona, come si può utilizzare e come averlo.

Tutte le novità di Claude Opus 4.8

Novità centrale di Claude Opus 4.8 è la sua capacità di ridurre le cosiddette allucinazioni, tipiche dei sistemi di intelligenza artificiale. Lo spiega pure Anthropic nella nota ufficiale: un problema generale dei modelli di IA è che a volte “traggono conclusioni affrettate, affermando con sicurezza di aver fatto progressi nel loro lavoro nonostante le prove siano scarse“.

Da qui l’obiettivo della nuova versione, appunto quello di produrre risposte più caute e meglio argomentate. E i risultati sono soddisfacenti a detta della società: “I primi tester segnalano che Opus 4.8 è più propenso a segnalare le incertezze sul suo lavoro e meno propenso a fare affermazioni non supportate“.

Oltre a ciò, arrivano anche nuove funzionalità con questa nuova versione del chatbot. Ad esempio la possibilità di regolare il livello di “impegno” del modello nell’elaborazione delle risposte. In pratica, si può scegliere quanto tempo e sforzi deve dedicare Claude a un determinato compito prima di fornire l’output finale.

Una specie di regolazione del reasoning: più analisi significa tempi più lunghi e costi superiori, ma anche verifiche più approfondite e risultati potenzialmente più accurati.

Altra novità sono i dynamic workflows in Claude Code, che permettono al sistema di suddividere un compito complesso tra più sub-agenti in parallelo (“e con Opus 4.8, gli agenti possono essere eseguiti per periodi ancora più lunghi“, spiega sempre Anthropic). Al termine del processo, il modello aggrega e verifica i risultati prima di presentarli all’utente.

Infine, arriva anche una nuova modalità fast, pensata per ridurre i tempi di risposta. In questa configurazione il modello può diventare fino a 2,5 volte più veloce, con costi inferiori rispetto ai livelli di reasoning più avanzati.

Come usare al meglio il nuovo modello di Anthropic

Avere un modello “più onesto” è il massimo per chi ogni giorno deve lavorarci con l’intelligenza artificiale. Parliamo dei contesti professionali dove la fiducia nell’output è tutto, per questo è necessario che l’AI abbia una capacità elevata di saper distinguere tra informazioni verificate e non.

Interessanti sono anche i dynamic workflows, flussi di lavoro dinamici che possono essere ideali per attività che richiedono pianificazione, gestione del contesto e coordinamento con strumenti esterni.

Un campo in cui Claude Opus 4.8 mostra un’evoluzione evidente è infatti quello dello sviluppo software: con questo nuovo modello Claude Code è ora in grado di gestire migrazioni su larga scala, anche su centinaia di migliaia di righe di codice, dall’avvio fino alla fase di integrazione finale.

Come avere la nuova versione di Claude Opus

Non c’è bisogno di aspettare. Già oggi Claude Opus 4.8 è disponibile ovunque, e con un prezzo per l’utilizzo standard invariato rispetto a Opus 4.7: 5 dollari per milione di token di input e 25 dollari per milione di token di output.

Per la modalità fast, invece, i costi salgono a 10 dollari per milione di token in input e 50 dollari per milione di token in output. Inoltre, gli sviluppatori possono accedere al modello tramite API utilizzando la denominazione claude-opus-4-8.

Anthropic ha inoltre fatto sapere di essere al lavoro su ulteriori modelli che mantengano molte delle capacità della famiglia Opus, ma con costi progressivamente più contenuti.