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Claude sta registrando nuovi problemi con errori diffusi e segnalazioni in aumento. Anthropic lavora a una soluzione, ma il servizio resta instabile.

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Nelle ultime ore, Claude, l’assistente AI sviluppato da Anthropic, sta registrando nuovi problemi di funzionamento. Le segnalazioni arrivano sia dalla pagina ufficiale di stato sia dagli utenti, che riportano difficoltà nell’invio dei messaggi e nell’accesso al servizio.

Claude non funziona: errori diffusi e segnalazioni in aumento

Secondo quanto indicato dalla status page, il servizio è interessato da “elevated errors” su claude.ai, con anomalie che coinvolgono anche componenti come Claude Opus 4.6 e Cowork. I problemi sono stati rilevati a partire dal primo pomeriggio del 25 marzo e hanno portato all’apertura di una fase di indagine tecnica.

Parallelamente, i dati di Downdetector mostrano un aumento repentino delle segnalazioni, passate nel giro di pochi minuti da alcune centinaia a diverse migliaia. Le criticità più frequenti riguardano il caricamento del sito e l’utilizzo della chat, con utenti che ricevono messaggi di errore durante l’interazione.

Fix in corso, ma situazione ancora instabile

Anthropic ha comunicato di aver individuato la causa del problema e di essere al lavoro su una soluzione. Nelle ultime ore si registrano segnali di miglioramento, ma il servizio non risulta ancora completamente stabile e alcune anomalie persistono.

Non è stata fornita una tempistica precisa per il ripristino completo. Resta quindi da capire quando Claude tornerà a funzionare senza interruzioni, in un contesto in cui, nelle ultime settimane, episodi simili si sono ripetuti più volte.

Il pezzo è in aggiornamento.