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Claude ha registrato anomalie diffuse il 7 aprile 2026, con errori e difficoltà segnalate da molti utenti. Applicata una correzione, ma il servizio resta sotto monitoraggio.

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Nuovi problemi per Anthropic. Nella giornata del 7 aprile 2026, il servizio Claude ha registrato anomalie diffuse, con segnalazioni provenienti da più Paesi, Italia inclusa. Il picco è emerso chiaramente anche su Downdetector, dove numerosi utenti hanno riportato difficoltà nell’utilizzo della piattaforma.

Claude non funziona oggi, 7 aprile 2026?

Secondo quanto indicato nella pagina di stato ufficiale, il problema è stato individuato e ha provocato un aumento degli errori su Claude.ai, sia su desktop sia su mobile. Tra le criticità segnalate rientrano difficoltà di accesso, risposte non corrette o mancanti, malfunzionamenti nella modalità vocale e interruzioni durante le conversazioni.

L’azienda, che ha recentemente anticipato Mythos, l’IA più avanzata di sempre, ha dichiarato di aver applicato una correzione nel corso del pomeriggio. In un aggiornamento pubblicato alle 15:22 UTC, si legge che i tassi di successo delle operazioni sono tornati nella norma. Resta comunque attiva una fase di monitoraggio, necessaria per verificare la stabilità del servizio nel tempo.

Al momento non sono stati diffusi dettagli sulle cause tecniche del disservizio. Non è chiaro, inoltre, se il ripristino sia già completo per tutti gli utenti o se persistano ancora criticità in alcune aree. Non si tratta del primo disservizio: anche il 26 marzo 2026 erano emerse delle problematiche.