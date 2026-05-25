Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Claude sta crescendo con un ritmo importante e può contare su un numero sempre crescente di utenti, avvicinandosi ai big del settore

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Il settore dei chatbot AI è in continua crescita e, a differenza di quanto accadeva in passato, non è più caratterizzato dal dominio di ChatGPT. Molti altri servizi sono in crescita e, in particolare, Claude di Anthropic sta facendo registrare numeri molto importanti, con una crescita più veloce rispetto ad altri servizi concorrenti.

A chiarire la questione è Comscore March 2026 Consumer AI Chatbot Usage Rankings che ha evidenziato un notevole tasso di crescita per Claude, andando a considerare le visite da desktop tra gli utenti americani. Si tratta di un’indagine che conferma il ruolo di primo piano del chatbot, destinato a diventare sempre più un riferimento tra gli utenti che accedono a servizi IA. Ecco tutti i dettagli in merito.

Una crescita da record

I numeri dell’indagine parlano chiaro. Claude ha raccolto 2,66 milioni di utenti unici mensili (il dato si riferisce alle visite da desktop ed è legato al mercato americano) con una crescita del 130,1%. Questo risultato permette al chatbot AI di Anthropic di occupare la quarta posizione, con ampio vantaggio rispetto a Grok, DeepSeek e Perplexity.

La Top 3 è ancora lontana ma cresce a ritmo molto più basso. In prima posizione, infatti, c’è ChatGPT con 33,86 milioni di utenti e un incremento del 18,9%. Seconda piazza per Gemini, con 10,66 milioni di visitatori unici e un incremento del 29,1%. Sul terzo gradino del podio troviamo Copilot che si deve accontentare di 5,02 milioni di utenti e una crescita del 44,4%.

Smriti Sharma, Vicepresidente esecutivo, Analytics e Amministratore delegato di Custom IQ, ha sottolineato: “Le classifiche di marzo dimostrano perché la misurazione è essenziale per allocare le risorse di marketing e pubblicità: sebbene ChatGPT rimanga il leader indiscusso, piattaforme come Claude, Copilot e Gemini stanno guadagnando terreno in modo significativo, man mano che i consumatori esplorano una gamma più ampia di strumenti basati sull’IA.”

Pronto per la Top 3?

Claude continua a crescere, con un ritmo superiore a quello dei concorrenti. Nel prossimo futuro, quindi, il chatbot AI di Anthropic potrà diventare il protagonista assoluto del settore, se dovesse mantenere questo ritmo di crescita continua.

Alla base dei risultati di Claude ci sono diversi fattori. Il chatbot AI continua a registrare importanti novità, con un miglioramento del servizio messo a disposizione dei suoi utenti e con ulteriori margini per crescere ancora.

C’è poi da considerare la ribalta mediatica avuta dal chatbot nel corso degli ultimi mesi. La diatriba tra Anthropic e il Governo americano (in crisi di popolarità negli Stati Uniti) ha contribuito a far conoscere ai consumatori Claude.

Sulla scia delle notizie di attualità, quindi, molti utenti hanno iniziato a provare il chatbot di Anthropic, preferendolo a soluzioni più note come ChatGPT, Gemini e Copilot.

Da questo trend è emerso un tasso di crescita significativo che può essere considerato come il primo passo di un programma di espansione destinato a rendere Claude uno dei punti di riferimento del settore dei chatbot IA nel corso dei prossimi anni.