Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Con le nuove funzioni di computer use, Claude è in grado di prendere il controllo del computer e operare in autonomia: ecco cosa può fare l'IA

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Claude è, sempre di più, un punto di riferimento del settore dell’intelligenza artificiale, con tante funzionalità avanzate che possono tornare utili agli utenti. Ad arricchire le potenzialità dell’AI arrivano nuove capacità. Anthropic, infatti, ha annunciato la possibilità per Claude Code e Claude Cowork di poter prendere il controllo del computer.

In questo modo, i servizi AI dell’azienda potranno effettuare attività in autonomia, operando come agenti in grado di svolgere determinati compiti. Si tratta di un vero e proprio punto di svolta per Claude che ha l’obiettivo di diventare sempre più completo e utile per i suoi utenti. Per il momento, le nuove funzioni sono disponibili solo per gli utenti a pagamento.

Le novità di Claude

Claude Code e Claude Cowork sono ora in grado di prendere il controllo diretto del computer, con funzionalità di “computer use” che puntano a rivoluzionare il modo con cui si utilizza l’IA. Claude adotta un approccio ben preciso, prima di intervenire direttamente con la gestione diretta del computer.

Il sistema prevede tre livelli di funzionamento, in modo da ottimizzare al massimo le risorse disponibili e completare i task assegnati nel minor tempo possibile. Quando un’app da utilizzare è direttamente collegata a Claude, questa viene aperta in modo diretto.

Quando, invece, non c’è alcun collegamento, Claude aprirà il browser web, navigando su Internet per effettuare le operazioni necessarie. Come ultima risorsa, quando necessario, l’IA sarà in grado di interagire con lo schermo, controllando mouse e tastiera ed effettuando screenshot, per un utilizzo completamente autonomo del computer.

Per “muoversi” nel computer, Claude effettua degli screenshot dello schermo, elaborando tutti i dati mostrati sullo schermo. La computer use di Claude prevede alcuni sistemi di sicurezza ben precisi, con app bloccate di default (principalmente app finanziarie) e la possibilità di creare una blocklist per impedire l’accesso all’IA.

In aggiunta, sono previste delle contromisure per evitare il rischio di prompt injection, una delle principali minacce informatiche per gli agenti AI. Le nuove funzionalità dell’IA sono ancora in sviluppo ma rappresentano la naturale evoluzione per Claude che vuole diventare uno strumento sempre più completo ed efficace per i suoi utenti.

Come si usano le nuove funzioni

Anthropic ha reso disponibili le nuove funzioni in research preview per gli abbonati ai piani Pro e Max. Per poter funzionare, l’app desktop deve essere attiva e il computer deve essere accesso. L’attivazione della funzione può avvenire andando in Settings > General > Computer Use.

Inizialmente, inoltre, queste funzioni saranno disponibili solo per l’app desktop su macOS ma è confermato l’arrivo in futuro anche su Windows (anche se per il momento non c’è ancora una data precisa di lancio). Ulteriori aggiornamenti in tal senso arriveranno nelle prossime settimane.