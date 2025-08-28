Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Anthropic ha annunciato il lancio di Claude per Google Chrome, andando a integrare nel browser web un vero e proprio agente AI, ecco come funziona

Ahyan Stock Studios / Shutterstock.com

In sintesi

Anthropic lancia Claude per Chrome come estensione AI che assiste la navigazione e compie azioni in autonomia.

La novità è riservata a 1.000 abbonati Max ma presto potrebbe arrivare a un pubblico più ampio.

Anthropic ha annunciato il lancio del nuovo agente AI Claude per Google Chrome.Si tratta di un nuovo servizio che va ad arricchire l’ecosistema di serie AI dell’azienda, sempre più un punto di riferimento del settore con il suo chatbot Claude. Per il momento, il nuovo agente AI sarà riservato a una cerchia ristretta di utenti ma in futuro è prevista un ampliamento della disponibilità. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito.

Arriva Claude per Google Chrome

Il nuovo agente AI di Anthropic è disponibile come estensione del browser web e può essere utilizzato grazie a una finestra laterale che “accompagna” l’utente durante la navigazione. In questo modo, l’AI potrà assistere passo passo l’utente e, dopo aver ricevuto le necessarie autorizzazioni, potrà anche compiere in autonomia alcune attività operando come un vero e proprio agente all’interno del browser.

Toccherà all’utente trovare il modo giusto per sfruttare l’integrazione di Claude in Google Chrome, in base alle proprie necessità. L’intelligenza artificiale può risultare utile in diverse situazioni durante la navigazione web e può, ad esempio, approfondire un argomento, fornendo informazioni aggiuntive, o anche eseguire alcune operazioni in autonomia, mentre l’utente continua la sua attività.

La novità annunciata da Claude rappresenta una conferma di un trend emerso nelle ultime settimane. Le aziende attive nel settore dell’AI si stanno concentrando sempre di più sulla definizione di nuove soluzioni per l’integrazione dell’intelligenza artificiale all’interno dei browser web, arrivando in alcuni casi a lanciare dei browser con AI per un’esperienza di navigazione più completa.

Questo trend continuerà e vede Anthropic oggi giocare un ruolo da protagonista. L’integrazione di Claude in Chrome rappresenta un primo passo di un programma di sviluppo ambizioso e destinato a garantire agli utenti ulteriori funzionalità nel prossimo futuro.

Come usare Claude per Google Chrome

Come sottolineato in apertura, per il momento, il nuovo agente AI di Anthropic all’interno di Chrome è disponibile solo per un numero limitato di utenti (e solo per la versione desktop del browser). In questa prima fase iniziale, Claude per Chrome sarà disponibile per un gruppo di 1.000 abbonati al piano Max di Anthropic (che ha un costo compreso tra 100 e 200 dollari al mese).

In questo modo, sarà possibile testare l’efficacia di questo nuovo agente, prima di procedere con un’espansione del servizio a una cerchia più ampia di utenti. Ulteriori dettagli in merito potrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane. La fase di test, infatti, non sarà breve in quanto bisognerà valutare con attenzione il funzionamento del servizio, anche dal punto di vista della sicurezza.