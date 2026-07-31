Classe 1994, ha collaborato e collabora tuttora con testate e siti di informazione, con focus sulle principali novità dell'IA.

Durante dei test di sicurezza, tre modelli di Claude hanno effettuato accessi non autorizzati a dei sistemi reali. Nonostante i parallelismi, Anthropic ha voluto precisare le differenze con l'incidente che ha coinvolto OpenAI e Hugging Face.

iStock

Chi già teme che l’intelligenza artificiale possa prima o poi sfuggire al controllo umano ha ora un nuovo motivo di preoccupazione. Anthropic, la società sviluppatrice di Claude, ha infatti reso noto che il suo chatbot ha violato i sistemi di tre diverse organizzazioni nel corso di alcuni test di sicurezza informatica.

E tutto questo a poco più di una settimana di distanza dalle rivelazioni di OpenAI relative alla violazione dei sistemi di Hugging Face da parte di un suo modello non ancora pubblicato. Che sia un altro caso simile?

Come ha fatto Claude a violare i sistemi aziendali

L’azienda di Dario Amodei ha condotto una vera e propria analisi interna, controllando nello specifico le trascrizioni delle valutazioni di sicurezza, per scoprire questi tre tre incidenti, provocati da tre differenti versioni di Claude (Opus 4.7, Mythos 5 e un modello di test interno dedicato alla ricerca).

In breve, questi sistemi sono riusciti ad accedere a Internet da un ambiente di test interagendo “con un ambiente di valutazione di terze parti, ottenendo poi accesso non autorizzato ai sistemi reali di tre diverse organizzazioni“, come confermato da Anthropic in un post ufficiale sul proprio blog.

Più precisamente, su un totale di 141.006 esecuzioni di valutazione analizzate, sono stati individuati tre casi in cui il modello è uscito sulla rete mentre si interfacciava con Irregular, uno dei partner esterni responsabili dei test.

All’inizio delle simulazioni Anthropic aveva istruito Claude segnalandogli che l’ambiente era simulato e privo di connessione esterna. Tuttavia, “a causa di un malinteso tra noi e il nostro partner di valutazione, ciò non corrispondeva al vero e l’accesso a Internet era disponibile“. Così, “quando la ricerca di Claude lo ha condotto a sistemi reali su Internet, li ha trattati come parte dell’esercitazione“.

A colpire però non è tanto la fuga verso Internet, ma il comportamento disomogeneo dei tre modelli una volta riscontrato che gli obiettivi erano reali: uno di essi ha persino proseguito l’attacco “anche dopo aver ottenuto la prova di essere in esecuzione su Internet“.

In risposta all’accaduto Anthropic ha sottolineato la necessità di introdurre controlli ben più severi su questo tipo di simulazioni quando si lavora con modelli di intelligenza artificiale ad alte prestazioni.

Una scelta dovuta, anche alla luce dell’inevitabile parallelismo con la vicenda OpenAI-Hugging Face, pur con le dovute distinzioni.

Un nuovo caso come quello di OpenAI e Hugging Face?

Sì e no. La cosa buffa è che quest’indagine sia scattata proprio a seguito degli eventi che avevano coinvolto OpenAI e Hugging Face oltre una settimana prima. Proprio quel precedente ha spinto Anthropic a riesaminare i propri test per verificare se vi fossero prove di un eventuale accesso a Internet da parte di Claude dall’interno degli ambienti di test, concepiti come sandbox isolati. Trovandosi alla fine questo tris di violazioni da parte del suo chatbot.

Ma per quanto gli eventi siano abbastanza simili tra loro, Anthropic ha voluto comunque fare dei distinguo fra i due casi. Se il modello di OpenAI ha sfruttato una falla software sconosciuta per evadere dall’ambiente protetto, i modelli di Anthropic sono invece arrivati su Internet attraverso un canale rimasto aperto per un semplice errore umano di configurazione.

A sua volta, la violazione è stata scoperta in autonomia tramite una revisione proattiva, e le due organizzazioni colpite che l’azienda è riuscita a contattare non si erano accorte di nulla né avevano inviato segnalazioni.

In conclusione, “questi fatti ci danno un cauto ottimismo sul fatto che, con un monitoraggio e controlli più rigorosi sull’infrastruttura di valutazione, nonché con continui investimenti nell’allineamento, questo tipo di rischio possa essere superato“. Tutti ce lo auguriamo.