Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Claude in down, ancora una volta: cosa sta accadendo ad Anthropic e qual è la versione ufficiale

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C’è un problema con i server di Anthropic. Numerosi gli utenti che lamentano disservizi e la cosa inizia a infastidire chi ha un abbonamento a pagamento. Per la seconda volta in meno di una settimana Claude è andato in crash totale.

Parliamo del sistema di intelligenza artificiale che promette d’essere il principale rivela di ChatGPT. Le segnalazioni di disservizi non riguardano soltanto l’Italia, sia chiaro. Sono infatti esplose su scala globale poco dopo le 13:00 (fuso orario di Roma).

L’assistente digitale si è allontanato dall’ufficio, lasciando utenti comuni e soprattutto migliaia di professionisti senza sostegno. I dati riportati da Downdetector e portali simili evidenziano un andamento altalenante. Per alcuni, dunque, l’accesso è possibile, mentre per altri è tutto bloccato. Ciò non migliora però la situazione, che resta critica. L’IA sembra infatti entrata in una sorta di loop di inaccessibilità, il che potrebbe far perdere iscritti alla lunga.

Claude in down globale

Parlando unicamente dell’Italia, il problema cardine riguarda l’interfaccia web di Claude Chat. Il sistema restituisce dei messaggi d’errore o semplicemente non è in grado di caricare le risposte. Vengono formulate, analizzate ma non prodotte, dunque.

Come detto, però, il disservizio va ben oltre i nostri confini. Le segnalazioni negli Stati Uniti sono ben più gravi, coinvolgendo non soltanto la versione desktop ma anche l’applicazione mobile. Copione identico in altri Paesi europei, con Francia, Germania, Spagna e Regno Unito in prima linea: Claudenon risponde.

Ennesimo stop che giunge in una fase molto delicata per Anthropic, che in questi mesi sta cercando di scalare quote di mercato ai danni di OpenAI. Un tale grado di instabilità rischia di fatto di minare la fiducia degli utenti business, ovvero di coloro che pagano per sfruttare il sistema.

La risposta di Anthropic

In una situazione del genere, Anthropic non poteva di certo restare in silenzio. Ha attivato immediatamente i protocolli di comunicazione, spiegando:

“Si è riscontrato un elevato tasso di errore per gli utenti del piano gratuito su Claude Sonnet 4.6. Stiamo indagando”.

I problemi sono stati riscontrati però anche da utenti Pro, il che suggerisce come il bug sia ben più profondo di quanto suggerito. L’aggiornamento della compagnia è stato poi il seguente: problema individuato e operazioni in corso per risolverlo in tempi rapidi. Non resta dunque che aspettare ma, di fatto, un terzo down nei prossimi giorni potrebbe comportare un crollo d’iscritti.