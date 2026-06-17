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L modello più potente di Anthropic è sparito dall’interfaccia di Claude. Cosa ha portato al blocco e quali possibilità ci sono che torni disponibile

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Anthropic ha sospeso l'accesso a Fable dopo un ordine di export control Usa e la scoperta di un possibile jailbreak che ha messo in allerta.

Nel frattempo gli utenti possono usare Opus 4.8 come modello di riserva, ma le prestazioni non eguagliano quelle promesse da Fable.

Il caso apre un precedente: un singolo difetto software può far sparire modelli di punta, condizionando il rilascio futuro di AI avanzate.

C’è chi aveva letto i titoli entusiasti, chi aveva visto i benchmark con Fable 5 in cima a quasi ogni classifica, chi si era messo in fila per provare il modello più potente mai uscito da Anthropic. Invece l’esperienza è durata pochissimo e, ancora oggi, il modello è inutilizzabile.

Niente Fable, solo un messaggio che parla di sospensione e una sessione che riparte su un modello più vecchio. La delusione è comprensibile, ma la buona notizia è che, almeno in teoria, ci sono delle speranze sulla ricomparsa di questo upgrade.

Quando tornerà attivo Claude 5?

Facciamo però un passo indietro. Come vi avevamo detto qualche giorno fa, Antrophic ha sospeso Mythos e Fable 5. L’interfaccia di Claude recita testualmente che non è attualmente disponibile: questo attualmente, però, non ha al momento una data di scadenza, e l’azienda si limita a dire che lavora per ripristinare l’accesso quanto prima, senza fissare un termine. Questo non significa che non si possa usare Claude, naturalmente. Si può tornare indietro a Opus 4.8, le cui funzioni restano quelle di un assistente solido e affidabile per la stragrande maggioranza delle richieste quotidiane, dalla scrittura all’analisi di documenti fino al supporto nel coding.

Il punto è che si tratta di un modello della generazione precedente, e chi sperava di mettere le mani sulle prestazioni record di Fable si ritrova con uno strumento valido ma più indietro proprio sulle capacità che avevano fatto parlare di un salto in avanti rispetto alla concorrenza. Ogni nuova sessione, intanto, riparte in automatico sul modello di default o su Opus 4.8, quindi l’utente non deve fare nulla per continuare a lavorare, ma deve accontentarsi di un’asticella più bassa.

Quali sono i veri motivi?

La versione ufficiale parla di una direttiva di controllo sulle esportazioni emessa dal governo statunitense e ricevuta da Anthropic alle 17:21 (ora di Washington) di venerdì 12 giugno. L’ordine vieta l’accesso al modello a qualsiasi cittadino straniero, dentro o fuori dagli Stati Uniti, inclusi i dipendenti stranieri della stessa azienda.

Distinguere gli utenti per nazionalità in tempo reale è quasi impossibile da garantire, e così Anthropic ha scelto la via più drastica, spegnendo tutto per tutti pur di restare conforme. Sotto la superficie burocratica si muove però una partita più dura. Secondo la ricostruzione del governo, un partner fidato avrebbe scoperto un jailbreak capace di superare le barriere del modello, e l’azienda si sarebbe rifiutata di correggere la falla o di ritirarlo.

La stampa americana aggiunge un dettaglio che pesa: la Casa Bianca avrebbe agito anche per il sospetto che un gruppo collegato alla Cina fosse riuscito ad accedere alla tecnologia, con il rischio che venisse copiata o ricostruita.

Anthropic ribatte che il tema dell’accesso cinese non è mai stato sollevato nelle conversazioni sul jailbreak e che blocca da sempre l’uso dei suoi prodotti dall’interno della Cina. Tradotto per chi guarda la vicenda da fuori, restano due racconti che non combaciano, uno che parla di sicurezza nazionale e uno che parla di malinteso.

Ma quanto era davvero pericoloso?

Sulla pericolosità di Claude 5 e in generale di Mythos si sono spese molte parole, ma vale la pena fare focus su come un utente basic potrebbe, in effetti, usare in modo rischioso il modello. La risposta, almeno secondo Anthropic, è che l’utente comune non aveva tra le mani un’arma pronta all’uso.

La tecnica contestata, spiega l’azienda, sarebbe ristretta e non universale, e si ridurrebbe a chiedere al modello di leggere una porzione di codice e segnalarne i punti deboli. Una capacità che, sempre stando ad Anthropic, si può ottenere anche da altri modelli pubblici (incluso GPT-5.5 di OpenAI) che però non sono finiti sotto alcun blocco.

Per chi non scrive exploit di mestiere il confine è proprio questo, perché individuare una falla in un codice non equivale a saperla sfruttare, e tra il segnalare una vulnerabilità e costruire un attacco funzionante resta di mezzo una competenza tecnica che la maggioranza degli utenti non possiede.

Il futuro di Fable

Sulla carta, Fable dovrebbe tornare disponibile una volta corretto il jailbreak, e Sacks riassume la situazione dicendo che la palla è nel campo di Anthropic. L’azienda, dal canto suo, definisce la vicenda un malinteso e dichiara di lavorare al ripristino dell’accesso nel più breve tempo possibile, pur contestando il principio secondo cui una singola vulnerabilità ristretta debba portare al ritiro di un modello distribuito a centinaia di milioni di persone.

Per chi aspettava Fable la notizia che conta è semplice, perché nessuna delle due parti parla di addio definitivo, e lo scenario più probabile resta quello di un ritorno una volta sistemata la falla.

Resta sullo sfondo una questione che supera il singolo caso e che pesa sull’intero settore. Per la prima volta uno strumento di export control, nato per fermare i chip, viene puntato contro un modello software, e il precedente conta più della singola giornata di blocco.

La sorte di Fable diventa così un banco di prova su quanto margine avranno le aziende di AI nel rilasciare i loro modelli di punta, sapendo che un solo difetto, anche circoscritto, può bastare a farli sparire dalla sera alla mattina. Per l’utente che voleva solo provare il modello più potente di Anthropic è una magra consolazione, ma la partita che si gioca dietro quell’avviso di blocco riguarda molto più di una singola sessione interrotta.