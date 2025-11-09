Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

Dalla nuova edizione di Ecosistema Urbano di Legambiente emerge un’Italia divisa tra eccellenze e ritardi cronici. Trento e Mantova si confermano le città più sostenibili in Italia, simbolo di una transizione ecologica possibile, ma non ancora compiuta. Un viaggio nei dati scientifici e nelle politiche urbane che misurano il grado di salute ambientale dei nostri capoluoghi.

Trento e Mantova guidano la classifica della sostenibilità urbana

Secondo l’ultimo rapporto Ecosistema Urbano 2025 elaborato da Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore, il quadro della sostenibilità ambientale italiana è chiaro: le città del Nord continuano a dominare. Trento conquista il primo posto con un punteggio di quasi l’80%, seguita da Mantova, che sfiora la vetta grazie a una gestione virtuosa delle risorse idriche e a un’elevata percentuale di raccolta differenziata, pari all’84%.

Sul terzo gradino sale Bergamo, che negli ultimi anni ha investito con costanza nella mobilità sostenibile e nella ciclabilità urbana, riducendo traffico e inquinamento. Queste tre città rappresentano un modello di pianificazione che integra politiche ambientali, sociali ed energetiche, dimostrando come sia possibile crescere rispettando i propri ecosistemi.

Il divario Nord-Sud nella sostenibilità delle città italiane

La fotografia che emerge dal report è però quella di un Paese a due velocità. Se i capoluoghi settentrionali consolidano le proprie performance, il Sud resta indietro. Cosenza è l’unica città meridionale nella top 20, mentre Reggio Calabria, Vibo Valentia e Crotone chiudono la classifica con punteggi inferiori ai 25 su 100. Il gap Nord-Sud nella sostenibilità ambientale non riguarda solo la qualità dell’aria o la gestione dei rifiuti, ma anche infrastrutture carenti, perdite idriche elevate e carenza di investimenti in rigenerazione urbana.

Le differenze territoriali si accentuano anche nella mobilità pubblica: Milano e Bologna registrano numeri elevati di passeggeri per abitante, mentre molte città del Sud restano lontane dagli standard europei. È un indicatore chiave che racconta quanto la sostenibilità urbana sia legata alla qualità dei servizi e alla pianificazione del territorio.

Smog, acqua e consumo di suolo: le criticità urbane

Nonostante alcuni segnali positivi, le città italiane restano fragili sotto diversi aspetti. Lo smog continua a essere una delle principali emergenze ambientali, con livelli di biossido di azoto ancora superiori ai limiti europei. La rete idrica, definita da Legambiente “colabrodo”, perde in media oltre il 40% dell’acqua immessa, mentre il consumo di suolo continua a crescere: negli ultimi cinque anni sono stati impermeabilizzati circa 4.500 ettari di territorio urbano.

La superficie destinata alle piste ciclabili, invece, cala leggermente, segno che la mobilità dolce fatica a trovare continuità progettuale. È un dato che preoccupa, perché evidenzia come le politiche di transizione ecologica si scontrino spesso con una visione urbana ancora troppo legata all’auto privata.

I segnali positivi e le città più virtuose

Tra le buone notizie, emerge la crescita della raccolta differenziata, che supera per la prima volta il 65% medio nei capoluoghi italiani. Crescono anche gli investimenti nel trasporto pubblico locale, con Milano e Firenze che mostrano progressi significativi. Venezia, pur registrando un lieve calo, resta tra le più performanti in termini di passeggeri e sostenibilità dei trasporti.

All’interno di questo quadro complesso, Siena si distingue a livello europeo: la Commissione UE le ha assegnato l’European Green Leaf Award 2027, riconoscendo la qualità delle politiche ambientali e il coinvolgimento attivo della cittadinanza. È un segnale forte che mostra come anche città di medie dimensioni possano diventare laboratori di innovazione ecologica.