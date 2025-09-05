Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Google sta aggiornando Circle to Search, permettendo al tool di tradurre documenti estesi e pagine web. Come funziona e quando arriva la nuova Live Translate

In Sintesi

Google migliora Circle to Search con una nuova funzionalità chiamata Live Translate, che permette di tradurre il testo mentre si scorre lo schermo.

A differenza della versione precedente che traduceva solo screenshot statici, questo aggiornamento rende la traduzione dinamica e continua.

Circle to Search rappresenta una delle più importanti innovazioni basate sull’intelligenza artificiale disponibile per i dispositivi Android. Questa funzione ha rivoluzionato il modo in cui gli utenti interagiscono con il contenuto visibile sui loro schermi e sin dal suo debutto a gennaio 2024, ha ricevuto diversi miglioramenti, tra cui la capacità di identificare brani musicali e di tradurre testo, diventando sempre più smart. Ora Google vuole portare questa funzione di traduzione a un livello superiore, introducendo il supporto per lo scorrimento continuo.

Quali sono le novità per Circle to Search

Attualmente, Circle to Search traduce solo il testo presente in un’immagine statica, sostanzialmente uno screenshot del contenuto visualizzato. Questo approccio, sebbene utile in molte situazioni, può risultare limitante e poco efficiente, soprattutto quando si ha la necessità di tradurre documenti estesi o lunghe pagine web.

Ogni volta che si scorre lo schermo, infatti, è necessario riattivare la funzione di traduzione, interrompendo il flusso di lavoro dell’utente e complicando notevolmente l’utilizzo di questa opzione. Il nuovo aggiornamento, però, va ad affrontare e risolvere questa limitazione, introducendo una modalità di traduzione dinamica e continua, adattandosi man mano che l’utente scorre la pagina.

Questa funzionalità, che si ritiene utilizzi le API di registrazione dello schermo di Android, è stata soprannominata Live Translate e, da quello che sappiamo, sarà in grado di operare anche in background, permettendo all’utente di passare da un’app all’altra senza interrompere il processo di traduzione.

Oltre a questo, sarà anche possibile cambiare la lingua di traduzione in qualsiasi momento tramite l’apposito pop-up mobile, una funzionalità già presente all’interno di Google Traduttore.

Per quanto riguarda l’utilizzo di Live Translate, il metodo per attivare la traduzione rimane invariato: è sufficiente tenere premuto il tasto Home o la barra di navigazione, fare tap sul pulsante Traduci e selezionare la nuova opzione Scorri e traduci.

Questo nuovo aggiornamento rende Cerchia e Cerca uno strumento ancora più potente e versatile, migliorando notevolmente la user experience e consolidando la sua posizione tra le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale più apprezzate e più utili sul mercato.

Quando arriva la nuova funzione Live Translate

Stando a quanto riportato sul blog di Google, l’implementazione di questa nuova funzionalità è prevista a partire dai prossimi giorni; pur trattandosi di una release globale, però, è chiaro che potrebbe essere necessario attendere un po’ prima che l’opzione arrivi per tutti.

Bisogna ricordare, inoltre, che gli smartphone Samsung Galaxy di ultima generazione, come le recenti serie Galaxy S25, Z Fold 7 e Flip 7, avranno un accesso prioritario. Gli utenti con dispositivi non Samsung potrebbero dover attendere ancora diverse settimane prima che l’aggiornamento sia disponibile sui loro telefoni ma, al momento, non è ancora disponibile una roadmap più precisa della distribuzione.