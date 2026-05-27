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In Cina parte l'assegnazione di un codice identificativo univoco a robot umanoidi per tracciare il loro ciclo di vita.

Il codice di 29 caratteri include dati su produttore, modello, parametri e registra manutenzioni, prestazioni e informazioni operative in tempo reale.

L'iniziativa mira a standardizzare il settore, migliorare efficienza e responsabilità, e affrontare rischi legati a sicurezza operativa e dei dati.

No, non è un libro di Asimov e non è fantascienza. In Cina si sta per assegnare una carta d’identità ai robot umanoidi: un codice univoco, modellato su quello dei cittadini, che accompagni ogni macchina dalla fabbrica fino allo smantellamento.

L’iniziativa è già operativa con oltre 28.000 robot registrati e segna un punto di svolta nella regolamentazione di uno dei settori industriali più veloci e caotici del pianeta: la Cina punta a trasformare un mercato frammentato in un ecosistema tracciabile, con regole chiare su responsabilità e governance.

L’idea dell’ID per i robot

A guidare il progetto è il comitato HEIS (Humanoid Robotics and Embodied Intelligence Standardization), sotto la guida del Ministero Cinese dell’Industria e dell’Information Technology, con sede operativa all’Hubei Humanoid Robot Innovation Center di Wuhan.

Il sistema, chiamato Humanoid Full Lifecycle Management Service Platform, è stato lanciato ufficialmente come iniziativa nazionale, dopo una fase pilota nell’Hubei. Di fatto, ogni robot riceve un codice di 29 caratteri tra cifre e lettere (undici in più rispetto alla carta d’identità dei cittadini cinesi), che incorpora nazionalità del brand, azienda produttrice, modello, numero di serie, parametri hardware, livello di intelligenza artificiale e dati di registrazione in fabbrica.

Il codice non è una semplice etichetta: è collegato a una piattaforma digitale accessibile in tempo reale da tutti gli attori della filiera.

A cosa serve la carta d’identità?

La funzione centrale dell’ID per i robot umanoidi è il tracciamento del ciclo di vita completo, dalla produzione al riciclo. Attraverso il documento è possibile consultare i registri di manutenzione, gli scenari d’uso documentati e i dati tecnici aggiornati: usura delle articolazioni, stato della batteria, precisione operativa.

Le informazioni non sono statiche, seguono l’automa nel tempo e restano accessibili a ogni passaggio di mano. In più, in caso di guasto o incidente, l’ID permette di ricostruire la storia del robot, identificare l’origine del problema e attribuire le responsabilità (tecniche, legali, assicurative) con dati verificabili e non contestabili.

Quali sono i vantaggi?

Di base, i vantaggi sono relativi all’acquisto, perché chi compra il robot grazie all’ID può verificarne autonomamente prestazioni e storia senza ripetere cicli di test costosi, riducendo i tempi di riutilizzo e i costi operativi. Le imprese che hanno già aderito segnalano però un altro effetto “collaterale” interessante: ogni robot identificato genera un patrimonio di dati strutturati che rafforza la posizione competitiva dell’azienda sul mercato.

A livello di settore, l’iniziativa risponde a un problema strutturale: oltre 140 produttori cinesi di robot umanoidi operano con standard tecnici incompatibili tra loro, rendendo quasi impossibile qualsiasi forma di supervisione unitaria.

Un sistema di identificazione comune introduce una lingua condivisa tra operatori diversi, e apre la strada a uno sviluppo industriale che non si misuri solo in volumi di produzione (la Cina copre già l’84,7% delle spedizioni globali), ma anche in affidabilità e sicurezza certificata.

Sicurezza o distopia?

La domanda circola già, ed è legittima. I robot umanoidi bipedi esistono in un equilibrio dinamico instabile: un guasto o un errore algoritmico può tradursi in una caduta, con danni reali a persone o cose. In questo senso, un sistema di tracciamento obbligatorio ha una logica di tutela pubblica difficile da smontare.

Gli interrogativi più spinosi, però, vanno oltre la logistica industriale. Chi controlla i dati? A chi appartiene la storia operativa di un robot che entra nelle case, nelle fabbriche, negli ospedali? Per ora Pechino risponde con il linguaggio della standardizzazione e della governance responsabile.

Il vero banco di prova arriverà quando queste macchine saranno ovunque, e qualcuno vorrà sapere non solo dove sono andate, ma anche cosa hanno registrato lungo la strada.