Un'app in Cina sta registrando un successo sorprendente: si tratta di un'applicazione che si limita a chiedere all'utente se è ancora vivo, ecco le ragioni del successo

In Cina c’è un’app a pagamento che sta registrando un successo davvero sorprendente. Si tratta di Are You Dead?, un’applicazione molto semplice che chiede all’utente di confermare periodicamente di essere ancora vivo. La particolare situazione sociale, che caratterizza soprattutto le grandi città in Cina, sta contribuendo alla diffusione di quest’app, che costa l’equivalente di circa 1 euro.

Un’app molto semplice e per qualcuno, molto utile

Il funzionamento di Are You Dead? è davvero semplice e anche l’interfaccia è molto intuitiva. In sostanza, l’app richiede all’utente di confermare periodicamente di essere ancora vivo. Per dare questa conferma, è sufficiente premere sulla notifica ricevuta e poi su un tasto che copre quasi tutta la pagina principale dell’app. Se l’utente non effettua questa sorta di check-in, l’app invia un alert al contatto di emergenza, stabilito dall’utente stesso. Il contatto d’emergenza viene invitato a verificare le condizioni dell’utente per accertarsi che stia bene. Non c’è intelligenza artificiale e non ci sono altre funzionalità avanzate.

Un successo sorprendente

L’applicazione è stata lanciata lo scorso mese di maggio ed è stata realizzata, con un investimento iniziale di poche decine di euro, da tre sviluppatori cinesi. Nel giro di poche settimane, l’app ha registrato un successo sorprendente, fino a diventare l‘app a pagamento più acquistata in Cina (il costo è di 8 yuan).

Un fattore che ha contribuito al successo, come sottolineato da chinadaily.com.cn, è l’attuale situazione sociale in Cina. Soprattutto nelle grandi città, infatti, sono in forte aumento i nuclei familiari composti da una sola persona. Di conseguenza, molte persone devono fare i conti con la solitudine, spesso legata alla necessità di trasferirsi in una grande città per questioni di lavoro.

L’app rappresenta, quindi, un modo per mantenere un contatto indiretto con famiglia e amici, che possono essere avvisati in automatico in caso di problemi (quando l’utente non effettua il check-in tramite Are You Dead?). La scelta del nome è un altro elemento che sta contribuendo alla diffusione di quest’app.

Novità in arrivo per Are You Dead?

L’applicazione si prepara a rinnovarsi, anche grazie al successo ottenuto. Le novità in arrivo sono diverse. La prima è un cambio di nome, almeno per quanto riguarda il mercato cinese (potrebbe diventare “Are you ok?”). Al di fuori della Cina, infatti, l’app è nota con il nome di Demumu.

C’è anche la possibilità di un cambio di target. Attualmente, infatti, l’app è particolarmente diffusa tra i più giovani ma in futuro potrebbe diventare un’app pensata per l’assistenza agli anziani, con funzioni dedicate alle persone sole e con qualche problema di salute.

La crescita del numero di utenti, inoltre, sta spingendo gli sviluppatori, che hanno creato la società Moonscape Technologies, a cercare nuovi partner in modo da poter contare su fondi aggiuntivi per sostenere la crescita e rinnovare l’applicazione.

Staremo a vedere quale sarà il futuro di Are YouDead? e se l’app sarà una moda passeggera o riuscirà ad affermarsi come applicazione di riferimento per gli utenti, anche per via del suo impatto sociale.