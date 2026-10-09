Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Quattro persone tra arresti e denunce in 24 ore: i carabinieri indagano su documenti alterati e chip asportati con una precisione chirurgica

ANSA

A Napoli è stato segnalato un caso molto complesso e delicato, quello di alcune carte d’identità elettroniche manomesse. Nel giro di poche ore i carabinieri hanno individuato diversi casi di CIE contraffatte o alterate, diffuse in tutta la provincia.

Al centro del caso c’è il microchip del documento, ovvero il cuore tecnologico della carta. In alcuni casi è stato rimosso con una precisione che gli investigatori definiscono “chirurgica”.

Il caso a Napoli: cos’è successo

Nell’arco di 24 ore quattro persone sono state arrestate o denunciate dai carabinieri. Il motivo è che sono state trovate con una Carta di Identità Elettronica falsa o manomessa. Il tutto in diverse zone della provincia, tra le quali:

Soccavo;

Marano;

Capri.

In alcuni episodi i documenti alterati erano nelle mani di pusher, sorpresi anche con armi e droga. Pochi giorni prima, nella zona di Acerra, erano già stati scoperti tre casi di carte “decapitate” del microchip, segnalati come un fenomeno in crescita.

Come funziona la truffa

Le indagini sono ancora in corso e non si ha una risposta definitiva sul motivo dietro queste manomissioni. L’ipotesi principale degli inquirenti è che i microchip sottratti possano essere riusati come dei veri e propri “pezzi di ricambio”. L’obiettivo finale? Costruire identità contraffatte.

Al momento, però, non ci sono prove che i chip siano stati effettivamente rivenduti o impiegati in documenti falsi. Al tempo stesso non risultano collegamenti confermati tra i vari casi. Sono state però già smontate le teorie del complotto diffusesi rapidamente sui social, come il presunto “tracciamento digitale”. Nessuna paura del controllo si lega a questa storia, solo un concreto interesse criminale.

Per quanto riguarda le modalità, possiamo dire che sono diverse. In alcuni casi parliamo di documenti del tutto contraffatti, in altri di carte fisicamente integre ma private del microchip, asportato con gran precisione per evitare danni accidentali.

Una vicenda molto grave e per capirlo occorre comprendere l’importanza del chip. Non è un accessorio, anzi. Al suo interno ci sono:

dati anagrafici del titolare;

informazioni biometriche;

chiavi per l’autenticazione digitale.

È proprio questo componente a trasformare un documento di plastica in uno strumento di identità digitale. Rimuoverlo o alterarlo, quindi, significa colpire il meccanismo di verifica elettronica su cui si basa l’intero sistema. E da qui le possibilità di truffa sono innumerevoli.

Come proteggersi e cosa si rischia

Il pericolo maggiore per un comune cittadino è ovviamente il furto d’identità. Grazie ai dati ottenuti da una CIE clonata o manomessa qualcuno può aprire nuove utenze, avviare contratti, intestare conti correnti o accedere a servizi online di vario genere a nome d’altri.

C’è un intero ventaglio di pericoli, da tenere bene a mente nel momento in cui si perde il proprio documento o si subisce un furto. Per questo motivo occorre rapidamente procedere a una denuncia.

La prima difesa è, come in tutti i casi di truffe, la prudenza. Ciò vuol dire:

custodire con cura il documento;

evitare di fotografarlo o condividerlo sui social;

controllare periodicamente la propria posizione, dalle credenziali SPID agli estratti conto.

E se invece si ricevesse una proposta del tipo “documenti facili a basso costo e rapidamente”, occorre ricordare che possedere o sfruttare una carta d’identità falsa o alterata è reato. C’è poco da scherzare con falsità materiale commessa da privato o anche uso di atto falso.