Un 23enne, Deron Lewis-Payne, ha utilizzato un chatbot e Google Maps per preparare una rapina in banca a Omaha, ma il telefono ha fornito agli investigatori tracce decisive.

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Deron Lewis-Payne ha usato ChatGPT per preparare una rapina in banca a Omaha, ma il telefono ha fornito agli investigatori tracce decisive.

Telecamere, targhe, acquisti e immagini delle sue ciabatte rosse hanno ricostruito il percorso dopo il colpo alla i3Bank.

Il tribunale federale lo ha condannato a dieci anni e un mese, con supervisione successiva e parte del denaro ancora non recuperata.

Aveva usato ChatGPT per preparare una rapina in banca, ma le tracce conservate sul telefono sono finite tra gli elementi raccolti dagli investigatori. Deron Lewis-Payne, 23 anni, è stato condannato il 13 agosto 2026 da un tribunale federale di Omaha, in Nebraska, a 121 mesi di carcere. La pena riguarda la rapina alla i3Bank e l’uso di un’arma durante il reato.

La rapina alla i3Bank e le tracce lasciate a Omaha

Lewis-Payne entrò nella filiale di Spaulding Street il 10 febbraio 2026 con una pistola semiautomatica nera. Puntò l’arma contro due dipendenti e minacciò di ucciderli se non avessero consegnato il denaro. Ordinò inoltre di non inserire dispositivi macchianti tra le banconote.

Il ventitreenne fuggì con circa 9.175 dollari. Il colpo, però, lasciò immagini molto nitide. Le telecamere della banca ripresero il suo volto scoperto e mostrarono la pistola. Nel filmato comparivano anche le ciabatte Nike rosse indossate durante la rapina.

Altre videocamere installate nelle vicinanze registrarono il veicolo utilizzato per allontanarsi. Nelle immagini erano leggibili le targhe. Si distinguevano anche alcuni segni di ruggine e una cassetta degli attrezzi.

L’indagine proseguì attraverso i filmati e i dati delle transazioni dei negozi del Westroads Mall. Secondo gli investigatori, dopo la rapina Lewis-Payne spese contanti per acquistare scarpe e capi di abbigliamento.

Quando gli agenti lo individuarono nei pressi di una delle sue abitazioni, il giovane tentò di fuggire. Durante la corsa abbandonò denaro ancora avvolto nelle fascette. Le successive perquisizioni permisero di trovare il veicolo e gran parte degli abiti visibili nelle riprese, comprese le riconoscibili ciabatte rosse.

ChatGPT sul telefono e la condanna a 121 mesi

Lewis-Payne ammise di avere guidato quel mezzo, ma negò il proprio coinvolgimento nella rapina. Acconsentì poi all’esame del telefono. È a questo punto che emerse l’uso di ChatGPT, chatbot di intelligenza artificiale generativa sviluppato da OpenAI, progettato per comprendere il linguaggio naturale e interagire con gli utenti.

Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, il chatbot era stato consultato durante la pianificazione del colpo. Alcune richieste riguardavano i tempi di intervento delle forze dell’ordine. Altre erano dedicate allo smontaggio e alla riparazione di una pistola Llama Mini-Max calibro 45. La cronologia di Google Maps mostrava inoltre una recente ricerca delle indicazioni stradali per raggiungere la i3Bank.

Il giudice distrettuale Robert F. Rossiter Jr. ha stabilito 37 mesi di reclusione per la rapina. A questi si aggiungono 84 mesi per avere brandito l’arma durante un crimine violento. Le due pene devono essere scontate consecutivamente, per un totale di dieci anni e un mese.

L’uso di ChatGPT non costituisce una voce separata della condanna riportata dalle autorità. La pena deriva dai due capi contestati, mentre le conversazioni con l’IA sono entrate nel quadro degli elementi emersi dall’esame del telefono.

Nel sistema federale statunitense non è prevista la libertà condizionale. Al termine della detenzione, Lewis-Payne sarà sottoposto a cinque anni di libertà vigilata. La pistola non è stata recuperata. Dei circa 9.175 dollari sottratti, gli investigatori ne hanno ritrovati 2.397. Il caso è stato seguito dall’FBI.