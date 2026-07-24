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Un raro asteroide ha colpito la Terra, causando il cratere di Chicxulub e portando ll'estinzione dei dinosauri, ecco i dettagli

Circa 66 milioni di anni fa, un asteroide enorme ha colpito la Terra, con un impatto avvenuto in quella che oggi è la penisola dello Yucatán, in Messico, dove è situato il cratere di Chicxulub.

Gli effetti dell’impatto furono terribili, da incendi a tsunami passando per l’acidificazione degli oceani, eruzioni vulcaniche e terremoti.

Il cielo venne oscurato e il pianeta si raffreddò. Per i dinosauri non ci fu scampo, anche se la loro scomparsa è strettamente legata a una catena di eventi molto particolari.

Di fatto, una serie di coincidenze sfortunate ha causato l’estinzione. Un nuovo studio pubblicato su Science Advances ha chiarito un nuovo aspetto relativo a questo evento.

Si è trattato di un impatto molto particolare: l’asteroide, infatti, apparteneva a una categoria davvero rara. Ecco tutti i dettagli in merito alla questione e, in particolare, cosa ha causato il cratere di Chicxulub.

Un proiettile molto raro

L’asteroide che ha impattato sulla Terra era, infatti, una tipologia molto rara, probabilmente proveniente dalla parte esterna del Sistema Solare. Da tempo è noto che a causare l’estinzione dei dinosauri è stata una condrite carbonacea.

Secondo il nuovo studio, si trattò del rarissimo sottogruppo Carbonaceous Ornans (CO). Per determinare la natura del “proiettile” che colpì la Terra sono state effettuate una serie di analisi, con campioni provenienti da cinque diverse località (di cui tre italiane).

Questi sono stati confrontati con campioni prelevati da 11 diverse meteoriti condritiche carbonacee, appartenenti a una varietà di sottogruppi. L’analisi si è concentrata, in particolare, sul nichel, elemento essenziale per svelare la natura dell’asteroide.

Le cause dell’estinzione

La presenza di zolfo, inoltre, ha causato l’oscuramento del Sole e le piogge acide che hanno inquinato, per millenni, suoli e mari. In ogni caso, lo zolfo non sarebbe stato l’unico responsabile e altri elementi hanno causato il cataclisma che ha poi portato alla scomparsa dei dinosauri.

Sulla questione, quindi, molti interrogativi restano ancora senza una risposta ben precisa. L’identificazione della tipologia di asteroide che ha colpito il pianeta rappresenta, in ogni caso, un importante passo in avanti per chiarire le dinamiche che hanno causato il cataclisma.

Secondo Philippe Claeys, geologo della Vrije Universiteit Brussel in Belgio, le condriti carbonacee “della classe Ornans non sono certo come le tipiche meteore che si trovano nelle collezioni dei musei. Essere colpiti da un proiettile così raro e distante sottolinea davvero quanto sfortunati siano stati i dinosauri.”

Per quanto riguarda le cause dell’estinzione dei dinosauri, Claeys sottolinea: “Un meteorite CO contiene molti meno elementi volatili, come carbonio, zinco, acqua e soprattutto zolfo, rispetto ad altre classi di meteoriti che abbiamo scoperto finora sulla Terra. Ciò non modifica la nostra teoria su cosa abbia causato l’evento di estinzione, ma rende meno probabile che lo zolfo contenuto nell’impatto sia stato la causa determinante”. In futuro, la questione continuerà a essere al centro di analisi e approfondimenti scientifici, con l’obiettivo di trovare le ultime risposte.

Lo studio completo è disponibile su Science Advances (science.org) ed è intitolato The origin of Cretaceous-Palaeogene impactor revealed by nickel isotopes.