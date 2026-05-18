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La Intenso Micro Line da 16 GB è in offerta con uno sconto del 36%, una soluzione low cost ideale per documenti e musica. Scopri l’occasione.

Amazon

L’offerta su questa chiavetta USB compatta è l’ideale se cerchi una soluzione economica per portare sempre con te file e documenti. La Intenso Micro Line è proposta con un interessante sconto del 36%, che rende ancora più conveniente l’acquisto della versione da 16 GB. Una pendrive semplice, pensata per l’uso quotidiano, perfetta da lasciare nello zaino, in ufficio o in auto come memoria di riserva.

Intenso Micro Line

Questa chiavetta USB punta sulla praticità: la memoria da 16 GB è sufficiente per archiviare una buona quantità di documenti importanti, immagini e musica, mentre l’interfaccia USB 2.0 la rende compatibile con la stragrande maggioranza di PC, notebook e dispositivi multimediali. È una soluzione adatta a chi vuole una pendrive affidabile per trasferire file, fare backup rapidi o creare una piccola libreria di contenuti da portare sempre con sé.

Intenso Micro Line in offerta su Amazon con sconto del 36%

La promozione sulla Intenso Micro Line rende questa chiavetta USB da 16 GB ancora più interessante per chi cerca un supporto di archiviazione di base a prezzo contenuto. A fronte di uno sconto del 36%, il costo finale scende a 8,90 euro, una cifra davvero accessibile per aggiungere una memoria in più al proprio setup digitale. Non mancano la compatibilità con i principali sistemi e la semplicità di utilizzo tipica delle pendrive plug and play.

L’offerta è disponibile direttamente su Amazon e permette di acquistare un prodotto essenziale ma funzionale per gestire file di lavoro, foto e brani musicali. All’interno della pagina prodotto trovi tutte le informazioni utili, compresa la disponibilità aggiornata e le opzioni di consegna. Se ti interessa una soluzione economica per l’archiviazione quotidiana, il modello Intenso Micro Line con sconto del 36% può essere una scelta azzeccata.

La chiavetta Intenso con la memoria da 16 GB e il supporto USB 2.0

Questa pendrive punta su una configurazione essenziale ma equilibrata per l’uso di tutti i giorni. La capacità di memoria da 16 GB consente di archiviare documenti di lavoro, presentazioni, PDF, ma anche una raccolta di immagini e file musicali da riprodurre su PC o autoradio compatibili. Rispetto alle unità di fascia più alta, rinuncia alle velocità estreme ma mette al centro l’affidabilità e la semplicità d’uso.

La connessione USB 2.0 garantisce una compatibilità ampia con computer e dispositivi anche meno recenti, mentre le velocità di lettura fino a 16,50 MB/s e di scrittura fino a 6,50 MB/s sono adeguate per trasferimenti di file di dimensioni medio-piccole, come documenti, foto e playlist musicali. È una chiavetta adatta a chi non ha esigenze professionali particolarmente spinte ma vuole un supporto di archiviazione pronto all’uso, da collegare e scollegare al volo senza complicazioni.

Nella confezione trovi la Intenso Micro Line pronta all’uso, senza software aggiuntivi da installare. Un accessorio semplice, pensato per chi vuole gestire in modo rapido i propri dati tra casa, ufficio e tempo libero, con la tranquillità di avere sempre a portata di mano una memoria extra.

Intenso Micro Line

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