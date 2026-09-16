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La chiavetta USB Intenso oggi con un'offerta speciale e costa pochissimo

Intenso Flash Line 32 GB, chiavetta USB-C Super Speed 3.2 per smartphone, tablet e notebook oggi in sconto del 60%.

4 min di lettura

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Redazione

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Chiavetta USB-C Intenso Flash Line 32 GB bianca Amazon

Memoria piena su smartphone, tablet o notebook nel momento meno opportuno? Se ti ritrovi spesso a cancellare file al volo per liberare spazio, la Intenso Flash Line 32 GB arriva come soluzione semplice e compatta, oggi con uno sconto del 60% che la rende particolarmente interessante per chi cerca una chiavetta USB-C veloce e comoda da portare ovunque.

Questa chiavetta USB-C combina un design ultra leggero con una capacità di 32 GB sufficiente per documenti, foto e video da spostare rapidamente tra più dispositivi. La connessione USB 3.2 Gen 1×1 permette trasferimenti più rapidi rispetto alle vecchie pen drive, mentre il connettore Type-C la rende adatta ai dispositivi moderni, dai portatili ai telefoni di ultima generazione, così puoi avere sempre con te uno spazio di archiviazione aggiuntivo pronto all’uso.

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Intenso Flash Line 32 GB in offerta su Amazon: sconto del 60%

In questo momento la Intenso Flash Line 32 GB è proposta a 10,36€ con un importante sconto del 60%, rendendola una delle opzioni più accessibili nella fascia delle chiavette USB-C veloci. A questa cifra è un accessorio quasi obbligato se lavori spesso da mobile e ti serve una memoria esterna rapida da collegare direttamente ai tuoi dispositivi compatibili con USB di tipo C.

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Chiavetta USB-C Intenso Flash Line 32 GB biancaAmazon

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La chiavetta USB Intenso con la connessione Type-C e il trasferimento dati ad alta velocità

Se ti serve un supporto compatto per spostare file tra smartphone, tablet e notebook senza perdere tempo, questa chiavetta offre una combinazione di velocità, compatibilità moderna e peso ridottissimo.

  • Trasferimento dati ad alta velocità (USB 3.2 Gen 1×1): consente di raggiungere fino a 70 MB/sec, così puoi copiare rapidamente video, foto pesanti e documenti di lavoro senza attese infinite.
  • Compatibilità di tipo C: è pensata appositamente per dispositivi con porta USB-C, quindi la colleghi direttamente a smartphone, tablet e notebook recenti senza adattatori ingombranti.
  • Memoria aggiuntiva immediata: con 32 GB puoi aumentare lo spazio a disposizione dei tuoi device mobili in pochi istanti, ideale per backup veloci prima di viaggi o riunioni.
  • Dimensioni compatte e peso di soli 6 g: con 63 x 20 x 8 mm occupa pochissimo spazio in tasca o nel portachiavi, così hai sempre una memoria esterna pronta all’uso senza aggiungere ingombro.
  • Contenuto essenziale: in confezione trovi la chiavetta USB Intenso Flash Line 32 GB – Tipo C, pronta per essere collegata e utilizzata subito, senza configurazioni complesse.

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FAQ

La chiavetta Intenso Flash Line 32 GB è compatibile con smartphone USB-C?

Sì, è stata progettata per essere compatibile con smartphone dotati di porta USB di tipo C.

Che velocità di trasferimento offre la chiavetta Intenso Flash Line 32 GB?

Supporta lo standard USB 3.2 Gen 1x1 con velocità di trasferimento fino a 70 MB/sec.

La chiavetta Intenso Flash Line 32 GB è adatta anche ai notebook?

Sì, è compatibile con notebook e computer che dispongono di connettore USB-C.

Quanto è grande e pesante la chiavetta Intenso Flash Line 32 GB?

Pesa 6 grammi e misura 63 x 20 x 8 mm, quindi è molto compatta e leggera.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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