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La nuova Fire TV Stick 4K è in offerta con uno sconto del 52% e costa pochissimo. Tante funzioni smart e prezzo al minimo.

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Se la tua TV non riunisce in un unico posto app e contenuti in streaming, trovare cosa guardare può diventare scomodo. La Fire TV Stick 4K di Amazon è disponibile con uno sconto del 52% e può portare sulla TV un’esperienza di intrattenimento più semplice da navigare.

Collegando il dispositivo alla porta HDMI della TV puoi accedere a un’interfaccia che raccoglie app, serie, film, musica e giochi. Il nuovo telecomando integra i controlli per accensione e volume della TV e pulsanti dedicati per raggiungere più rapidamente alcune funzioni. La ricerca vocale con Alexa+ aiuta a trovare contenuti e offre consigli personalizzati; sono inoltre previsti il supporto Wi-Fi 6 e la riproduzione in 4K con HDR10+.

Fire TV Stick 4K in offerta: sconto del 52% e risparmio di circa 39 euro

Con un prezzo di 35,99 euro e uno sconto indicato del 52%, la chiavetta consente un risparmio di circa 39 euro rispetto al prezzo di riferimento implicito nello sconto. Non sono disponibili informazioni su eventuali rate, coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi di reso. Se vuoi aggiungere lo streaming 4K alla tua TV, puoi portarti a casa la Fire TV Stick 4K a 35,99 euro.

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La chiavetta Amazon con il supporto Wi-Fi 6 e le immagini 4K HDR10+

Se vuoi riunire sulla TV diverse app e raggiungere più facilmente i contenuti, questo dispositivo punta su una configurazione semplice e su funzioni pensate per la visione quotidiana:

Streaming 4K con HDR10+ : colori intensi, contrasti profondi e dettagli nitidi valorizzano i contenuti compatibili su una TV 4K.

: colori intensi, contrasti profondi e dettagli nitidi valorizzano i contenuti compatibili su una TV 4K. Collegamento alla porta HDMI e alimentazione dalla TV : la configurazione descritta richiede di inserire la chiavetta nella porta HDMI; il dispositivo è alimentato dalla TV, senza necessità di un alimentatore a muro.

: la configurazione descritta richiede di inserire la chiavetta nella porta HDMI; il dispositivo è alimentato dalla TV, senza necessità di un alimentatore a muro. Nuovo telecomando Fire TV : i controlli di accensione e volume permettono di gestire anche queste funzioni della TV, mentre l’anello di navigazione aiuta a cercare contenuti e passare a scene specifiche.

: i controlli di accensione e volume permettono di gestire anche queste funzioni della TV, mentre l’anello di navigazione aiuta a cercare contenuti e passare a scene specifiche. App e contenuti in un unico posto : tra le app citate ci sono Prime Video, Netflix, RaiPlay, Mediaset Infinity, YouTube, Disney+ e Apple TV. Alcuni servizi possono richiedere un abbonamento; sono presenti anche contenuti gratuiti con pubblicità.

: tra le app citate ci sono Prime Video, Netflix, RaiPlay, Mediaset Infinity, YouTube, Disney+ e Apple TV. Alcuni servizi possono richiedere un abbonamento; sono presenti anche contenuti gratuiti con pubblicità. Ricerca vocale e Bluetooth: Alexa+ può aiutare a cercare cosa guardare e fornire consigli personalizzati; collegando auricolari Bluetooth puoi ascoltare in privato.

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FAQ Come si configura la Fire TV Stick 4K? Si collega alla porta HDMI della TV. Il dispositivo è alimentato direttamente dalla TV, senza un alimentatore a muro. La Fire TV Stick 4K supporta immagini HDR10+? Sì, supporta lo streaming 4K con HDR10+. Posso usare auricolari Bluetooth con la Fire TV Stick 4K? Sì, è possibile collegare auricolari Bluetooth per ascoltare in privato.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.