Nuova Fire TV Stick 4K il prezzo scende a soli 35,99 euro
La nuova Fire TV Stick 4K è in offerta con uno sconto del 52% e costa pochissimo. Tante funzioni smart e prezzo al minimo.
Se la tua TV non riunisce in un unico posto app e contenuti in streaming, trovare cosa guardare può diventare scomodo. La Fire TV Stick 4K di Amazon è disponibile con uno sconto del 52% e può portare sulla TV un’esperienza di intrattenimento più semplice da navigare.
Collegando il dispositivo alla porta HDMI della TV puoi accedere a un’interfaccia che raccoglie app, serie, film, musica e giochi. Il nuovo telecomando integra i controlli per accensione e volume della TV e pulsanti dedicati per raggiungere più rapidamente alcune funzioni. La ricerca vocale con Alexa+ aiuta a trovare contenuti e offre consigli personalizzati; sono inoltre previsti il supporto Wi-Fi 6 e la riproduzione in 4K con HDR10+.
Fire TV Stick 4K in offerta: sconto del 52% e risparmio di circa 39 euro
Con un prezzo di 35,99 euro e uno sconto indicato del 52%, la chiavetta consente un risparmio di circa 39 euro rispetto al prezzo di riferimento implicito nello sconto. Non sono disponibili informazioni su eventuali rate, coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi di reso. Se vuoi aggiungere lo streaming 4K alla tua TV, puoi portarti a casa la Fire TV Stick 4K a 35,99 euro.
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La chiavetta Amazon con il supporto Wi-Fi 6 e le immagini 4K HDR10+
Se vuoi riunire sulla TV diverse app e raggiungere più facilmente i contenuti, questo dispositivo punta su una configurazione semplice e su funzioni pensate per la visione quotidiana:
- Streaming 4K con HDR10+: colori intensi, contrasti profondi e dettagli nitidi valorizzano i contenuti compatibili su una TV 4K.
- Collegamento alla porta HDMI e alimentazione dalla TV: la configurazione descritta richiede di inserire la chiavetta nella porta HDMI; il dispositivo è alimentato dalla TV, senza necessità di un alimentatore a muro.
- Nuovo telecomando Fire TV: i controlli di accensione e volume permettono di gestire anche queste funzioni della TV, mentre l’anello di navigazione aiuta a cercare contenuti e passare a scene specifiche.
- App e contenuti in un unico posto: tra le app citate ci sono Prime Video, Netflix, RaiPlay, Mediaset Infinity, YouTube, Disney+ e Apple TV. Alcuni servizi possono richiedere un abbonamento; sono presenti anche contenuti gratuiti con pubblicità.
- Ricerca vocale e Bluetooth: Alexa+ può aiutare a cercare cosa guardare e fornire consigli personalizzati; collegando auricolari Bluetooth puoi ascoltare in privato.
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FAQ
Si collega alla porta HDMI della TV. Il dispositivo è alimentato direttamente dalla TV, senza un alimentatore a muro.
Sì, supporta lo streaming 4K con HDR10+.
Sì, è possibile collegare auricolari Bluetooth per ascoltare in privato.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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