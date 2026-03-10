Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Le truffe telefoniche che sfruttano chiamate dall’estero sono sempre più diffuse. Nei mesi scorsi, infatti, abbiamo analizzato diversi casi di questo tipo con le vittime che ricevono chiamate da numeri non italiani.

In questo mese di marzo 2026 si sta diffondendo una nuova tipologia di truffa legata alle chiamate con prefisso +358, che può essere facilmente scambiato per le prime cifre di un numero di cellulare.

In realtà, si tratta del prefisso della Finlandia che viene utilizzato per mettere in atto una nuova truffa telefonica. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito e come fare per difendersi dalla truffa del +358.

Una nuova truffa telefonica

La truffa che sfrutta le chiamate tramite prefisso +358 può assumere varie forme, come avviene anche per altre truffe che utilizzano prefissi internazionali. In linea di massima, lo schema è sempre lo stesso.

La potenziale vittima riceve una telefonata da un numero sconosciuto, ma con prefisso finlandese in questo caso, con una richiesta di pagamento anticipato (ad esempio per una presunta vincita o per coprire le spese di spedizione di un oggetto) o anche con una falsa offerta di lavoro, arricchita dalla promessa di compensi elevati.

Un altro sistema utilizzato è quello delle truffe sentimentali, mirate alla creazione di un rapporto emotivo con la vittima prima di avanzare richieste di denaro. Oltre a queste truffe “classiche” ce ne sono altre più tecnologiche.

Un esempio è quello della clonazione della voce dell’utente che può anche essere abbinata a tecniche come lo spoofing. L’obiettivo è replicare la voce di una persona e utilizzarla per ottenerne vantaggio (in genere di natura economica).

Come difendersi

Per difendersi dalla truffa che sfrutta le chiamate tramite +358 è necessario prestare molta attenzione. Il rimedio principale è sempre lo stesso: evitare di rispondere e ignorare la telefonata.

Il prefisso +358, come detto, è quello della Finlandia. Per chi ha legami con il Paese e potrebbe ricevere chiamate di questo tipo (per questioni personali o lavorative) è necessario verificare sempre la natura della telefonata ed evitare di cadere in una delle truffe citate in precedenza.

Conviene rispondere solo se si è certi dell’affidabilità del numero (che può anche essere cercato online per verificare la sua legittimità). La truffa del +358 può avvenire anche tramite messaggio SMS.

In questo caso, come sempre quando si parla di comunicazioni via messaggio di testo, è fondamentale evitare di premere su link e allegati che potrebbero essere utilizzati per attacchi informatici al dispositivo che riceve il messaggio.

Quanto detto per la truffa con le chiamate con prefisso +358 vale anche per altri prefissi internazionali. Gli utenti, per difendersi, devono sempre agire con accortezza e prudenza, diffidando da richieste strane e insolite in arrivo da numeri sconosciuti.