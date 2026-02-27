Metà Palermo, metà Salento. Inguaribile curiosa con due anime: quella critica di giornalista e quella creativa di content editor. Per Libero Tecnologia scrive di scienza e nuove scoperte, nel tempo libero si dedica alle dinamiche di Google.

Il Festival è entrato nel vivo e con esso l'accesissima gara del Fantasanremo 2026. E noi, curiosi, abbiamo chiesto alle AI chi vincerà quest'anno.

La settimana santa è entrata nel vivo e, con essa, la gara parallela che ormai coinvolge centinaia di migliaia di persone: il Fantasanremo. Quest’anno la voglia di vincere, sfruttando le nuove regole e dribblando nell’insidiosa rete di bonus e malus, è più forte che mai, ma è troppo presto per cantar vittoria.

Ci sono artisti che si sono già distinti per una solida – quasi militaresca – strategia di gioco, collezionando un punto dietro l’altro, e altri che, al contrario, non sembrano affatto interessati alla questione. Più che legittimo, ci mancherebbe. Ma, si sa, la curiosità è tanta…

Le previsioni delle AI sul vincitore del Fantasanremo 2026

Hanno già chiesto alle AI generative chi vincerà il Festival di Sanremo 2026. E noi potevamo non cogliere la palla al balzo? Così, dopo la prima e la seconda serata della kermesse, abbiamo deciso di tentare un bis, ponendo a Gemini, ChatGPT e Perplexity la suprema domanda delle domande: chi vincerà il Fantasanremo 2026?

Gemini

Per Gemini vinceranno LDA & Aka7even. Il duo partenopeo possiede tutti i requisiti per la vittoria: "vantaggio consolidato, consapevolezza del mezzo, supporto tecnico e tenuta in classifica".

ChatGPT

Anche in questo caso, il primo nome è quello di LDA & Aka7even, che "mantengono leadership grazie a grande accumulo di bonus, con un margine che rischia di essere decisivo", mentre Dargen D’Amico con un "ottimo ritmo bonus, può insidiare la prima posizione se continua così". ChatGPT pone l’attenzione anche su due "outsider forti", Ermal Meta ed Elettra Lamborghini, che potrebbero riservare delle belle sorprese "se continueranno a sfruttare bonus scenici".

Perplexity

Anche Perplexity è d’accordo: LDA & Aka7even "appaiono i favoriti per la vittoria, grazie a costanza, extra bonus e quote alte pre-Festival". Li seguono a ruota Dargen D’Amico, che nella seconda serata ha sfruttato un bel po’ di bonus strategici, ed Elettra Lamborghini, che "mostra rimonta esplosiva e potenziale per extra baudi futuri, supportata da sentiment social positivo". Altri candidati forti? Ditonellapiaga, J-Ax, Ermal Meta e Bambole di Pezza.

(Pausa meme di Elettra in omaggio per voi, prego)

La squadra "perfetta" per vincere il Fantasanremo 2026

Alla luce di quanto già accaduto e delle previsioni delle nostre adorate AI generative, abbiamo voluto porre anche un’altra domanda: qual è la squadra "perfetta" per vincere il Fantasanremo quest’anno? Anche in questo caso, le risposte hanno degli eclatanti punti in comune, con qualche variabile.

Gemini

La squadra vincitrice "sarà quella che avrà saputo bilanciare l’aggressività dei bonus con la solidità della classifica finale", ci dice Gemini:

LDA & Aka 7even (capitano) ;

; Dargen D’Amico;

Serena Brancale;

Ditonellapiaga;

Sayf;

Bambole di Pezza (riserva);

Chiello.

"La forza di questa compagine risiede nella sua natura ibrida: è in grado di vincere sia per ‘meriti sportivi’ (vittoria di Brancale, premi critica di Ditonellapiaga e Sayf) che per ‘astuzia tattica’ (bonus continui di LDA & Aka7even e Dargen)".

ChatGPT

ChatGPT propone una squadra "aggressiva ma non sbilanciata", "basata sui dati, non solo sul tifo" e "ottimizzata per le prossime 2 serate decisive":

LDA & Aka7even (capitano) ;

; Dargen D’Amico;

Ermal Meta;

Elettra Lamborghini;

Ditonellapiaga;

J-Ax (riserva);

Bambole di Pezza (riserva).

Perplexity

Perplexity propone una squadra che "bilancia punteggi alti da classifiche, bonus extra (performer, baudi, selfie) e basso rischio malus":

LDA & Aka7even (capitano) ;

; Dargen D’Amico;

Bambole di Pezza;

Ditonellapiaga;

J-Ax;

Elettra Lamborghini (riserva);

Ermal Meta (riserva).

La vittoria fa gola a tutti, ma la verità è che giocare al Fantasanremo è un’occasione in più per divertirsi, seguendo l’evento musicale più importante d’Italia in compagnia di amici, colleghi, conoscenti e familiari da una prospettiva "diversa".

Ricordate di consultare il nuovo regolamento del Fantasanremo 2026, così da restare aggiornati su tutte le novità giornaliere e gli eventuali punti extra accumulati dagli artisti che avete schierato in squadra, al di fuori delle performance sul palco dell’Ariston. E non dimenticate che venerdì e sabato sono le due uniche occasioni per modificare la propria formazione.

In bocca al lupo a tutti e tutte!