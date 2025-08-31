Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Cresce il mercato degli smartwatch, in cima alla classifica ci sono i grandi brand cinesi che hanno saputo rinnovare il settore con funzioni AI e per la salute

In Sintesi

Il mercato globale degli smartwatch è in ripresa, con una crescita dell’8% nel secondo trimestre del 2025.

Questa ripresa è guidata principalmente dal mercato cinese, grazie a una forte domanda di dispositivi con funzioni di monitoraggio della salute e intelligenza artificiale.

Secondo i dati del Global Smartwatch Shipments Tracker di Counterpoint Research, il mercato globale degli smartwatch ha registrato una crescita dell’8% su base annua nel secondo trimestre del 2025, iniziando una fase di ripresa dopo un “declino” durato cinque trimestri consecutivi.

Questa crescita è stata merito, essenzialmente, del mercato cinese, dove dispositivi che pongono l’accento sul monitoraggio dei parametri vitali e sull’intelligenza artificiale hanno riacceso la curiosità dei consumatori.

Quali produttori di smartphone stanno crescendo

Secondo Counterpoint Research Huawei ha superato Apple, diventando leader nelle spedizioni globali di smartwatch. L’azienda cinese, infatti, ha registrato la crescita più importante tra i brand principali, con un ottimo +52%, dovuto a una buona varietà di prodotti adatti a tutte le esigenze, prezzi competitivi e, naturalmente, un mercato interno molto vivace e attento a questi device (oltre il 75% delle sue spedizioni totali).

Punto a favore nella strategia del colosso cinese, anche la costruzione di un ecosistema basato su HarmonyOS che porta a una profonda integrazione tra smartphone, smartwatch, notebook e tutti gli altri dipositivi in catalogo.

Apple, invece, ha registrato un calo delle spedizioni del 3% rispetto all’anno precedente, pur mantenendo comunque la vetta della classifica nel segmento degli smartwatch di fascia alta. Idem per Samsung; il colosso sudcoreano ha registrato una flessione del 3%, dovuta in parte ai nuovi modelli che ancora non sono disponibili. Molto interessanti i dati che riguardano Xiaomi, che ha registrato una crescita del 38% nel segmento dei modelli base.

Come sta cambiando il settore dei wearable

Dai dati del Global Smartwatch Shipments Tracker emerge per la prima volta una tendenza molto interessante che vede la Cina come il principale mercato globale per i wearable di fascia alta, con una crescita annua del 33% e una quota di mercato salita dal 26% al 32%.

Questo boom è dovuto anche ai molti sussidi pubblici e all’integrazione di questi device con gli ecosistemi digitali locali, che rendono lo smartwatch uno strumento indispensabile per pagamenti e servizi quotidiani.

Altre regioni in crescita includono il Medio Oriente e l’Africa (+38%), l’America Latina (+14%) e l’Europa (+3%).

In conclusione, ciò che emerge dal report di Counterpoint Research sono le stime di un aumento complessivo delle spedizioni di circa il 7% per il 2025, dovuto in parte dall’arrivo di un numero sempre crescente di funzioni basate sull’ intelligenza artificiale che stanno arrivando anche a bordo degli orologi smart.

Oltre a questo, la crescita sarà dovuta anche a sensori per il monitoraggio della salute più precisi e un’offerta più segmentata, con tantissimi prodotti pronti a soddisfare tutte le esigenze dei consumatori.

Appare chiaro, dunque, che la fedeltà al marchio, che ha fatto finora il successo di Apple e Samsung, non è più sufficiente e i consumatori hanno essenzialmente bisogno di innovazioni concrete, che possano davvero migliorare la loro vita.