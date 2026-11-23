Classe 1994, ha collaborato e collabora tuttora con testate e siti di informazione, con focus sulle principali novità dell'IA.

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Tutti conosciamo, almeno per sentito dire, William Shakespeare, il Bardo. Quello che in pochi sanno è che nel mondo della letteratura si discute da anni per capire se tutte le opere attribuite al drammaturgo inglese siano davvero uscite dalla sua penna.

Come già accaduto in altri ambiti, anche in questo caso l’intelligenza artificiale è venuta in soccorso dei ricercatori, portando alla luce dettagli rimasti finora nascosti.

Cosa hanno scoperto su Shakespeare tramite l’intelligenza artificiale

La svolta arriva da Rory Loughnane, docente di studi sulla prima età moderna presso l’Università del Kent, che ha raccontato al Guardian i risultati ottenuti in un suo studio (in collaborazione con lo studioso Brett Greatley-Hirsch) su un’opera in particolare.

Ossia l’Edoardo III: pubblicato in forma anonima nel 1596, per molto tempo si è ipotizzato che Shakespeare ne avesse firmato almeno alcune scene.

L’analisi testuale condotta grazie all’intelligenza artificiale ha ora confermato “oltre ogni ragionevole dubbio” che il drammaturgo nato a Stratford-upon-Avon sia stato l’autore principale del dramma.

E che “Marlowe sia stato il collaboratore di Shakespeare nella stesura di Edoardo III”, ha spiegato Loughnane. “È la prima volta che questa ipotesi viene avanzata seriamente“.

Non che non fosse nell’aria il fatto che ci fosse lo zampino dell’autore del Dottor Faustus, ma non c’erano abbastanza prove. Per arrivare a questa conclusione, i ricercatori hanno impiegato diverse tecniche di analisi linguistica computerizzata, confrontando Edoardo III con opere attribuite con certezza a dieci drammaturghi attivi tra la fine degli anni Ottanta e la metà degli anni Novanta del Cinquecento.

A titolo d’esempio, in uno dei test effettuati, 23 segmenti del testo (nota come “la parte del leone”) sono stati ricondotti a Shakespeare, mentre nove segmenti sono stati assegnati a Christopher Marlowe.

Cosa comporta questa svolta IA sul Bardo

Precisiamo fin da subito che i risultati ottenuti tramite l’intelligenza artificiale non offrono alcun appiglio alle teorie cospirazioniste secondo cui capolavori come Enrico VIII o Tito Andronico non sarebbero di Shakespeare ma di altri autori sparsi.

Lo studio non mette infatti in discussione, per quanto riguarda l’Edoardo III, la paternità dei due grandi drammaturghi, ma affina il modo in cui la si indaga.

Anziché attribuire singoli versi all’uno o all’altro autore, i ricercatori si sono concentrati sulle strutture linguistiche e sulla frequenza di specifiche parole spia, come “marziale”, che ricorrono abitualmente nelle opere di Marlowe e risultano invece atipiche nella produzione di altri autori coevi.

È indubbia comunque la presenza del Bardo: sempre le analisi indicano che Shakespeare ha firmato diversi segmenti, mentre Marlowe ha curato i restanti.

Alla fine quello che abbiamo davanti non è altro che la conferma di come il drammaturgo di Stratford fosse comunque un artista ambizioso, talmente abile nel cogliere e sfruttare le potenzialità del teatro elisabettiano (praticamente la TV dell’epoca) da non farsi scrupoli a collaborare con i migliori autori della sua epoca, così da sfornare ora lavori più modesti, ora vere e proprie punte di diamante.

Non solo teatro: l’IA al servizio della ricerca sui testi antichi

Non è ovviamente la prima volta che l’intelligenza artificiale trovi un così largo impiego nello studio dei testi storici.

Al di fuori della filologia letteraria, tecnologie analoghe sono state utilizzate anche per decifrare e contestualizzare le Res Gestae Divi Augusti, una delle iscrizioni latine più celebri dell’antichità romana, di cui fino a poco tempo fa non si sapeva quando fosse stata incisa.

Ci si è dovuti affidare al modello Aeneas di Google DeepMind per scoprirlo. Incrociando il testo augusteo con precise caratteristiche linguistiche e contesti storici, si è scoperto che il testo potrebbe risalire tra il 10 e il 20 d.C., comunque a cavallo della morte dell’imperatore Augusto.

Scendendo su un terreno più quotidiano, l’intelligenza artificiale torna utile anche per recuperare e interpretare vecchie lettere o fotografie di famiglia rovinate dal tempo e dalle intemperie. Scribe AI di MyHeritage, ad esempio, nasce proprio con questo scopo: basta caricare l’immagine di un documento per ottenerne una trascrizione e un’analisi approfondita.

A lungo andare, insomma, l’intelligenza artificiale ci aiuterà a diradare sempre meglio le nebbie del passato e a leggere tra le pieghe dei libri antichi (sempre che non provveda a distruggerli tutti prima).