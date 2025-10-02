Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

Tilly Norwood è la nuova attrice AI di Xicoia, capace di recitare e improvvisare. Presentata a Zurigo, ha suscitato critiche e timori a Hollywood

Tilly Norwood è un’attrice sintetica creata con IA, con biografia e personalità simulate, capace di recitare e improvvisare.

Hollywood accoglie la novità con grande scetticismo: ci sono timori su impatto, costi e sostituzione dei professionisti umani.

Si chiama Tilly Norwood, fa l’attrice e non esiste. O meglio: esiste, ma non come ci aspettiamo. La giovane promessa di Hollywood è infatti generata con l’intelligenza artificiale e, seconda la sua creatrice, la scrittrice e attrice Eline Van der Velden, «sarà la prossima Scarlett Johansson o Natalie Portman». Tilly Norwood nasce all’interno dello studio Xicoia, che punta a rappresentare un’intera generazione di nuovi talent IA. Come era già accaduto dopo l’annuncio di Tata, prima cantante AI, anche questa volta non sono mancate aspre critiche rispetto a questa operazione.

Chi è Tilly Norwood e dove vederla recitare

Tilly Norwood è generata all’interno dello studio Xicoia tramite DeepFrame, una tecnologia proprietaria di Particle6, società di cui Van der Velden è CEO. Il risultato è un personaggio dalle sembianze iper realistiche in grado a quanto pare di parlare recitare, improvvisare e simulare emozioni, manifestando anche una sua peculiare personalità.

L’aspirante attrice sintetica è stata presentata ufficialmente dalla sua creatrice sui suoi account social e presentata al Film Festival di Zurigo negli scorsi giorni. Il punto di forza di questo personaggio IA, e delle eventuali altre creazioni dello studio Xicoia, sarebbe proprio la narrazione che ci sta dietro: Tilly Norwood ha una sua biografia, una sua personalità, una storia che i fan possono conoscere.

Al momento non esistono davvero film o produzioni a Hollywood che coinvolgono Tilly Norwood, ma secondo Van der Velden nei prossimi mesi verrà annunciata l’agenzia che la rappresenterà.

Perché generare attori e attrici con l’intelligenza artificiale?

Tilly Norwood non resterà un esperimento isolato in Xicoia. A quanto pare, lo studio ha già in programma di generare altri talenti IA per diversi ambiti del mondo dello spettacolo: cinema, tv, videogiochi, TikTok, YouTube… L’intenzione annunciata è quella di creare delle nuove «icone culturali» artificiali che non si stancano e non invecchiano, ma sono capaci di interagire con il pubblico.

Van Der Velden ha sottolineato che Tilly Norwood (ma lo stesso discorso può essere esteso alle altre eventuali creazioni IA dello studio) non è un rimpiazzo di un essere umano, ma «un lavoro creativo, un’opera d’arte, un atto di immaginazione e maestria».

Creare attori, attrici e personaggi con la IA avrebbe come obiettivo quello di offrire nuove possibilità al mondo dello spettacolo, quindi, ma anche di ridurre i costi di produzione. Un punto, quest’ultimo, emerso anche in occasione dell’annuncio del primo film di animazione interamente realizzato con la IA.

Come ha reagito Hollywood al lancio di Tilly Norwood

Da parte di chi lavora nell’industria cinematografica non sono mancati commenti negativi e allarmati. Già gli scioperi di sceneggiatori e autori di Hollywood del 2023 avevano a che fare anche con la regolamentazione dell’uso della IA. La notizia dei primi attori e attrici generati artificialmente ha dunque riacceso lo scontento.

Tra i professionisti e le professioniste del settore che sono intervenute commentando la notizia, c’è chi ha invitato a boicottare l’agenzia che scritturerà questo nuovo talent IA (ammesso che accadrà davvero). Altri hanno sottolineato che un volto generato dalla IA è creato a parte da centinaia di volti di persone vere: meglio scritturare loro, allora, puntando sui talenti non artificiali.

Jenelle Riley ha ribadito su Variety che sono le qualità professionali e umane a rendere unica un’interpretazione sul grande o piccolo schermo: nulla che possa essere riproposto allo stesso modo da un algoritmo. Anche il sindacato SAG-AFTRA è intervenuto esprimendo ancora una volta profonda contrarietà rispetto alla sostituzione degli esseri umani con personaggi sintetici.