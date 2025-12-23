Samsung prepara un nuovo smartphone, che sappiamo del Galaxy Z Wide Fold

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

tinhkhuong / Shutterstock

In Sintesi

Samsung starebbe sviluppando il Galaxy Z Wide Fold, un modello parallelo al futuro Z Fold 8 (previsto per il 2026), progettato per contrastare il debutto del primo iPhone pieghevole.

Questo dispositivo abbandonerebbe le proporzioni strette dei modelli attuali per adottare un formato più largo in rapporto 4:3.

Samsung che da diversi anni domina il mercato dei telefoni pieghevoli, potrebbe essere sul punto di lanciare un nuovo modello Galaxy Z Fold con design ispirato al prossimo iPhone Fold di Apple.

A rivelarlo alcune fonti di settore, che affermano che il colosso sudcoreano sta preparando un dispositivo con design e filosofia ben diverse da quelle dei suoi ultimi smartphone foldable, per rispondere direttamente all’ingresso di Cupertino in questa categoria.

Cosa sappiamo del Samsung Galaxy Z Fold

Da quello che sappiamo il nuovo foldable di Samsung ha come nome provvisorio Galaxy Z Wide Fold; non si tratterà del nuovo Galaxy Z Fold 8, la cui uscita è prevista nel 2026, ma sarà di fatto un’alternativa parallela “per chi cerca un’esperienza diversa”.

L’idea alla base del nuovo device è reinterpretare il concetto di foldable con un formato più “wide” quando è aperto, richiamando così la presunta estetica dell’iPhone pieghevole di Apple. Secondo le prime informazioni, infatti, la diagonale del display principale sarebbe di circa 7,6 pollici mentre lo schermo esterno potrebbe misurare circa 5,4 pollici, valori molto simili a quelli previsti per il dispositivo dall’azienda di Cupertino. Oltretutto, entrambi i foldable punterebbero su un rapporto di forma 4:3 nella modalità aperta, che favorisce l’uso come mini-tablet.

Importante ricordare che il lancio di un Galaxy Z Fold con proporzioni ispirate a un prodotto Apple non è un semplice esercizio di stile ma riflette un trend più ampio nel mondo degli smartphone pieghevoli. Dopo anni in cui Samsung ha definito lo standard dei form factor pieghevoli, l’ingresso di Apple nel segmento rappresenta una sfida sia commerciale non indifferente che potrebbe stravolgere per sempre il mercato.

Oltretutto, visto l’ingresso di un numero sempre maggiore di produttori nel segmento degli smartphone pieghevoli, è chiaro che anche Samsung dovrà necessariamente ripensare i propri dispositivi, per competere con una concorrenza sempre più agguerrita e sempre più interessata a questo form factor.

Altri dettagli del Samsung Galaxy Z Wide Fold

Secondo altre indiscrezioni in rete, il Galaxy Z Wide Fold condividerebbe molte specifiche con i dispositivi di generazione precedente, ma arricchirà l’esperienza con funzionalità più recenti come la ricarica wireless da 25 W, ad esempio,

Al momento, comunque non sono ancora noti altri dettagli chiave, come peso o spessore del dispositivo, informazioni che saranno cruciali per valutare come il Wide Fold si posizionerà rispetto ai modelli tradizionali e, soprattutto, rispetto alla concorrenza Apple.

Oltre a questo non dovrebbero mancare schermi AMOLED di alta qualità e materiali premium che, come per i precedenti modelli, saranno due dei punti di forza di questo dispositivo.

Lecito ipotizzare anche la presenza di chip di top di gamma, come un Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 oppure un Samsung Exynos 2600, lo stesso che dovrebbe essere tra le specifiche tecniche del prossimo Galaxy S26, almeno per i modelli in arrivo per gli utenti europei.