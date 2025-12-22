Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

Due canali YouTube con milioni di iscritti sono stati bannati perché creavano trailer di film falsi con la IA. Al centro della questione ci sono copyright e pressioni legali

In sintesi

YouTube ha rimosso due canali molto seguiti che pubblicavano trailer di film inesistenti creati con l’intelligenza artificiale.

La decisione è legata a violazioni delle policy della piattaforma e a un contesto legale sempre più complesso, anche per il coinvolgimento di Disney.

Solo alcuni giorni fa YouTube ha rimosso numerosi video con protagonisti personaggi Disney generati con intelligenza artificiale. La mossa è arrivata a quanto pare dopo una lettera di diffida da parte di Disney, impegnata a difendere le sue proprietà intellettuali dall’uso improprio. Ora però anche altri contenuti basati su IA sono spariti dalla celebra piattaforma video: si tratta in questo caso di due seguitissimi canali che creavano trailer di finti film in uscita.

Quali sono i canali YouTube rimossi che creavano trailer IA finti

I canali rimossi da YouTube sono Screen Culture e KH Studio, due nomi molto noti tra gli appassionati di cinema online. Entrambi si erano specializzati nella creazione di trailer realistici generati con l’intelligenza artificiale. I trailer venivano presentati come anticipazioni di film e serie TV inesistenti o comunque mai annunciati ufficialmente.

Nel tempo avevano pubblicato video di presunti reboot, sequel o adattamenti di grandi franchise, riuscendo spesso a ingannare una parte del pubblico grazie a montaggi curati e all’uso di personaggi famosi. Insieme, i due canali superavano i due milioni di iscritti e accumulavano milioni di visualizzazioni, finendo regolarmente nei feed di YouTube e nei risultati di ricerca.

Perché Google blocca i canali YouTube che fanno finti trailer IA

Google aveva già preso provvedimenti contro questi canali nel corso del 2025, sospendendo la monetizzazione e imponendo l’uso di diciture chiare che indicassero la natura non ufficiale dei video. Tuttavia, secondo quanto emerso, tali avvertenze non venivano sempre utilizzate, soprattutto nei contenuti più popolari.

La chiusura definitiva è così arrivata per violazione delle policy di YouTube su spam e metadati fuorvianti. Presentare trailer generati con IA come se fossero autentici, senza specificarlo chiaramente, è infatti considerato un comportamento ingannevole per gli utenti. Visitando oggi le pagine dei due canali compare un messaggio di errore che segnala la loro rimozione dalla piattaforma.

Ci sono conseguenze legali per chi crea finti video trailer con la IA?

Oltre alle regole interne di YouTube, su quanto accaduto a Screen Culture e KH Studio probabilmente pesano anche le possibili implicazioni legali. I due canali infatti facevano ampio uso di proprietà intellettuali Disney, talvolta includendo spezzoni di trailer ufficiali.

In alcuni casi, i video generati con l’IA riuscivano addirittura a superare quelli originali nei risultati di ricerca, creando un danno potenziale per i detentori dei diritti. Inoltre, il contesto è reso ancora più complesso dal recente accordo tra Disney e OpenAI e, come detto in apertura, dalla diffida inviata da Disney a Google per l’uso dei suoi contenuti nei sistemi di intelligenza artificiale.

Anche se non è chiaro quali strumenti siano stati usati per creare i finti trailer, è evidente che la riproduzione non autorizzata di personaggi e universi narrativi espone i creatori a rischi concreti, tra rimozioni, demonetizzazioni e possibili azioni legali. Il caso di Screen Culture e KH Studio potrebbe quindi rappresentare un precedente importante per altri canali che utilizzano l’IA generativa per realizzare contenuti ispirati a film e serie famose, segnando un confine sempre più netto tra creatività dei fan e violazione delle regole.