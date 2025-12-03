Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Dare uno smartphone a un bambino è la scelta giusta? I rischi che comporta passare troppo tempo davanti allo schermo e i consigli per controllare i propri figli

In Sintesi

L’introduzione precoce dello smartphone (specialmente prima dei 12 anni) è associata a un rischio maggiore di obesità, depressione e scarsa qualità del sonno nei ragazzi.

Gli esperti suggeriscono di posticipare l’acquisto del primo smartphone, preferendo alternative come i dumb phone o smartwatch semplici per mantenere il contatto e, quando lo smartphone viene introdotto, è cruciale stabilire regole chiare.

Sempre più genitori non sanno come comportarsi con i figli, soprattutto i più piccoli, che chiedono di avere il proprio smartphone. La preoccupazione principale è che il dispositivo possa catturare la loro attenzione al punto da interferire con compiti quotidiani, attività all’aperto e addirittura con altre esigenze di base come i pasti.

Altra incognita da non sottovalutare sono le conseguenze sul riposo notturno, perché secondo gli esperti, l’utilizzo di questi device prima di dormire potrebbe dare scariche di dopamina che potrebbero avere delle ripercussioni anche sul sonno.

Tuttavia è anche importante considerare i potenziali vantaggi di uno smartphone, dalla possibilità di essere sempre in contatto con i ragazzi fino a un utilizzo consapevole per lo studio.

Che conseguenze hanno gli smartphone sui più piccoli

Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Pediatrics le preoccupazioni dei genitori non sono del tutto infondate. La ricerca, condotta su oltre 10.000 dodicenni, mostra che ricevere uno smartphone in giovane età è associato a un rischio maggiore di obesità, depressione e scarsa qualità del sonno.

Molti esperti, infatti, suggeriscono di rimandare la “consegna” del primo smartphone, ma finora non c’erano prove a sostegno di questa tesi. I risultati di questa ricerca, invece, offrono un’ulteriore argomentazione a favore dell’idea di posticipare l’arrivo del primo smartphone, preferendo se possibili dei dumb phone o addirittura uno smartwatch di quelli più semplici, utile comunque a mantenere il contatto tra genitori e figli ma senza diventare invasivo come uno smartphone.

Un aspetto centrale riguarda l’attività fisica. Per evitare che il tempo davanti allo schermo sostituisca il movimento, è consigliabile incentivare sport organizzati o attività strutturate. Questi impegni, essendo programmati e sostenuti da allenatori e compagni di squadra, rendono più facile mantenere una routine costante. Inoltre, riducono le occasioni di utilizzo dello smartphone.

Altro fattore molto importante è tenere i telefoni lontani dalle camere da letto durante la notte. Molti ragazzi li utilizzano sotto le coperte, compromettendo la qualità del sonno con potenziali rischi per la salute, problemi di apprendimento e condizioni come obesità e depressione.

A questo proposito, la ricerca evidenzia anche un legame tra smartphone e depressione che riguarda questa “cultura del confronto” su cui si basano tutti i social media. I contenuti filtrati e idealizzati possono far sentire i giovani inadeguati ed è quindi fondamentale spiegare ai figli come interpretare ciò che vedono e perché non dovrebbero equiparare la propria vita a quella rappresentata sui social.

Da non sottovalutare nemmeno il rapporto tra i più piccoli con l’intelligenza artificiale, la diffusione dei moderni chatbot potrebbe portare alla creazione di legami malsani con la tecnologia, che possono avere conseguenze sullo sviluppo e sull’emotività del bambino.

È altrettanto importante affrontare il tema dei cosiddetti “drammi digitali” come il cyberbullismo e le dinamiche tossiche nei gruppi online. Con i ragazzi devono percepire la disponibilità dei genitori ad aiutarli senza giudizio.

Importante ricordare, infine, che lo smartphone non può sostituire il tempo con gli amici ed è sempre preferibile spingere i bambini a vedersi di più dal vivo con amici e familiari, limitando naturalmente l’uso dei telefoni durante le attività.

Che cosa possono fare i genitori?

Come evidente, dunque, queste ricerche confermano un sospetto diffuso: introdurre lo smartphone troppo presto può avere conseguenze sulla salute fisica e mentale dei ragazzi. Ritardarne l’acquisto, soprattutto per i più piccoli, è una scelta sensata, ma senza dimenticare che, quando arriva il momento, i genitori devono comunque tutelare i figli attraverso regole chiare, un accompagnamento costante e uno stile di vita equilibrato che includa anche sport, sonno regolare e relazioni autentiche.