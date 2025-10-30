Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Gabriel Nica / Shutterstock

In Sintesi

Google sta introducendo le “Gemini Actions” in Android Auto, una nuova funzione AI che permette agli utenti di creare scorciatoie intelligenti personalizzate per i comandi di Gemini.

La funzione non ha ancora una data di rilascio, ma visti i molti riferimenti nel codice della beta è probabile che l’uscita globale sia imminente.

Google sta lavorando a grandi novità per Android Auto, tra cui l’introduzione delle Gemini Actions, una nuova funzione basata sull’intelligenza artificiale, che potrebbe presto sostituire i comandi rapidi basati su Google Assistant.

L’indiscrezione proviene da un recente teardown eseguito da Android Authority sull’ultima beta dell’app del sistema infotainment di Google che si prepara a integrare l’assistente AI di Google sempre più profondamente nell’esperienza di guida.

Come funzionano le Gemini Actions su Android Auto

Già da diversi anni Android Auto consente agli utenti di impostare scorciatoie per i comandi vocali di Google Assistant, in modo da interagire in modo facile e veloce con il sistema di infotainment, tenendo saldamente le mani sul volante.

Nel codice della beta 15.6.154404-release.daily, analizzato da Android Authority, però, pare che l’app si stia preparando a un’evoluzione importante: le Gemini Actions che, stando a quel che si legge nelle stringhe di codice, consentirà agli utenti di creare nuove scorciatoie dedicate ai comandi di Gemini.

Tra i riferimenti nel codice compaiono frasi come “Inserisci un comando da impartire a Gemini” e “Chiama un contatto o avvia un’azione di Gemini con un solo tocco”, confermando che il sistema permetterà di impostare azioni personalizzate e che potranno essere salvate come icone nella schermata principale di Android Auto.

L’idea alla base delle Gemini Actions è semplice ma efficace: creare una scorciatoia “intelligente”, associata a un comando AI, accessibile con un singolo tocco. L’utente, dunque, non dovrà fare altro che scrivere un’istruzione, testarla e poi salvarla come icona, assegnandole un nome o un simbolo personalizzato.

In pratica le Gemini Actions sono una specie di estensione del sistema attuale di Android Auto, ma potenziata dalle capacità contestuali e predittive di Gemini. Rispetto a Google Assistant, infatti, il nuovo assistente AI è in grado di comprendere meglio le intenzioni dell’utente, analizzare il contesto della richiesta e offrire risposte più coerenti e personalizzate, anche in ambienti con input limitati, come quello automobilistico.

Quando arriveranno le Gemini Actions

Per il momento, la funzione non è ancora attiva nella beta ufficiale di Android Auto, ma la presenza di riferimenti più che espliciti all’interno del codice suggerisce che l’opzione è effettivamente pronta per essere utilizzata e che il rilascio pubblico potrebbe essere imminente.

È probabile, dunque, che le Gemini Actions arrivino prima sul canale beta per poi essere distribuite progressivamente nella versione stabile nel corso dei prossimi mesi.

Con questa novità Google continua il suo percorso per l’introduzione di Gemini all’interno di Android Auto, segnando un passaggio tecnologico importante da un “semplice” assistente vocale a una piattaforma di intelligenza artificiale capace di adattarsi al contesto e alle esigenze dell’utente.

Questa novità, dunque, potrebbe ridefinire radicalmente il concetto di interazione digitale in auto, rendendo la guida più intelligente, personalizzabile e, soprattutto, più sicura.