Che cosa sono le fake news, che ruolo hanno nella società attuale e in che modo possono avere effetti sull’opinione pubblica. La guida completa sull’argomento

In Sintesi

Le fake news sono contenuti falsi, manipolati o decontestualizzati che fanno leva su meccanismi psicologici ed emotivi, sfruttando piattaforme digitali per amplificare il proprio impatto.

Con l’avvento dei social media la diffusione delle fake news è diventata rapidissima e capace di influenzare profondamente politica, economia e società.

Il contrasto passa attraverso educazione ai media, fact-checking e il ruolo di un giornalismo indipendente e credibile, essenziale per tutelare la qualità dell’informazione.

Il termine fake news è ormai entrato nel linguaggio comune, diventando un tema centrale nel dibattito contemporaneo. Non si tratta di un fenomeno nuovo, perché la diffusione di notizie false ha radici antiche nella storia della comunicazione, anche se, l’avvento di Internet e soprattutto dei social media ha amplificato enormemente la velocità con cui queste informazioni circolano e la loro capacità di influenzare la società.

In un contesto in cui l’accesso alle notizie è immediato e globale, distinguere tra ciò che è reale e ciò che è costruito ad arte diventa sempre più difficile, ma allo stesso tempo diventa una necessita per la tutela della qualità informativa e della democrazia stessa.

Che cosa sono le fake news

Quando si parla di fake news, ci si riferisce a contenuti falsi o manipolati che vengono diffusi come se fossero autentici.

Le notizie possono essere completamente inventate, alterate o presentate in modo fuorviante, con l’obiettivo di ingannare il pubblico o di manipolare la percezione dei fatti e l’opinione pubblica.

Esistono casi in cui la falsificazione è deliberata e mira a ottenere un vantaggio politico, economico o ideologico; in altri casi la condivisione avviene senza malizia, ma con leggerezza, perché chi trasmette il contenuto non ha verificato la sua attendibilità.

Ci sono, poi, delle situazioni in cui i fatti reali vengono decontestualizzati e usati per veicolare un messaggio distorto. In questo senso, il fenomeno non riguarda soltanto la falsità del contenuto, ma anche l’intenzione con cui esso viene diffuso e la percezione che ne deriva.

Origini ed evoluzione della disinformazione

Sebbene la disinformazione sia sempre esistita, con esempi che spaziano dalla propaganda politica ai falsi documenti diffusi per screditare avversari, la rivoluzione digitale ha moltiplicato la portata di questo fenomeno.

In passato, le notizie false richiedevano tempo per circolare, mentre oggi un post pubblicato su una piattaforma social può raggiungere milioni di persone in pochi minuti. Merito anche degli algoritmi che regolano la visibilità dei contenuti che, ovviamente, favoriscono ciò che genera reazioni emotive, e quindi tendono a spingere verso la viralità proprio quei messaggi che fanno leva su paura, indignazione o stupore.

Strumenti come i bot e le reti coordinate, inoltre, hanno aiutato notevolmente la manipolazione del dibattito pubblico, influenzando opinioni e comportamenti soprattutto in occasioni cruciali come elezioni, crisi internazionali o emergenze sanitarie (come nel caso del COVID-19).

Meccanismi psicologici della diffusione di fake news

La forza delle fake news sta soltanto nella loro capacità tecnica di diffusione, ma anche nei meccanismi psicologici che hanno alle spalle.

Le persone tendono a credere più facilmente a ciò che conferma le loro opinioni pregresse e a rifiutare ciò che le mette in discussione. Questo fenomeno, noto come bias di conferma, è uno dei motori principali della condivisione inconsapevole.

A questo si aggiunge il fatto che la ripetizione continua di una stessa informazione, anche se falsa, ne accresce la percezione di plausibilità.

Anche le emozioni giocano un ruolo determinante: un contenuto che suscita indignazione o timore viene percepito come più urgente e condiviso con maggiore rapidità.

Infine, è cruciale anche l’ambiente digitale su cui viaggia la disinformazione che amplifica ulteriormente questi processi, rinchiudendo gli utenti in spazi comunicativi che rafforzano convinzioni già consolidate e limitano l’esposizione a visioni alternative.

Le principali tipologie di notizie false

Non tutte le fake news si presentano nella stessa forma. Alcune nascono come parodie o contenuti satirici che, se estrapolati dal loro contesto, vengono interpretati come autentici.

In altri casi si tratta di foto e video vengono manipolati digitalmente (ora anche grazie all’intelligenza artificiale) o decontestualizzati per veicolare un messaggio ingannevole.

Esistono poi contenuti interamente fabbricati, spesso diffusi attraverso siti che imitano l’estetica delle testate giornalistiche esistenti per apparire credibili.

L’ultima strategia da considerare è quella dell’inganno parziale, che utilizza titoli sensazionalistici o immagini d’impatto (palesemente clickbait) per attirare l’attenzione e spingere alla condivisione, anche quando l’articolo stesso non corrisponde affatto a ciò che viene promesso in copertina.

Che impatto hanno le fake news sulla società

Gli effetti delle fake news sono molteplici e toccano diverse aree della vita collettiva. In ambito politico, possono condizionare il consenso elettorale e minare la fiducia nelle istituzioni.

Sul piano economico, notizie false sui mercati o sulle aziende possono generare panico o speculazioni indebite.

Durante emergenze sanitarie, come la pandemia di COVID-19, la circolazione di informazioni errate ha avuto conseguenze dirette sul comportamento delle persone, incidendo sulla salute pubblica e rallentando l’adozione di misure necessarie al contenimento dell’infezione.

Sul piano sociale il danno è evidente, perché la diffusione di stereotipi, la costruzione di nemici immaginari e la legittimazione di pregiudizi alimentano divisioni, odio e discriminazione.

In ognuno di questi casi, comunque, la fiducia nell’informazione risulta indebolita, con il rischio che i cittadini fatichino a distinguere ciò che è attendibile da ciò che non lo è.

Quali sono i canali della disinformazione

Oggi le notizie false trovano terreno fertile in diversi spazi digitali. Le piattaforme social come Facebook, X (ex Twitter) o TikTok rappresentano l’habitat principale, perché premiano i contenuti che generano maggiore coinvolgimento, senza sempre distinguere tra verità e falsità.

Idem per le applicazioni di messaggistica, come WhatsApp e Telegram, che facilitano una diffusione capillare grazie al carattere privato e informale delle conversazioni, cosa che oltretutto rende anche più difficile il tracciamento e la smentita.

I portali video come YouTube, con i loro algoritmi di raccomandazione, amplificano ulteriormente la portata di teorie complottistiche o informazioni distorte.

Addirittura i motori di ricerca, quando gestiti in modo inadeguato, possono contribuire a rendere visibili fonti inaffidabili e a consolidare la disinformazione.

Come si contrastano le fake news

La lotta contro le fake news richiede un approccio complesso e multilivello. L’educazione ai media rappresenta lo strumento principale: cittadini informati e consapevoli sono in grado di sviluppare un atteggiamento critico nei confronti delle informazioni e di riconoscere i segnali di manipolazione.

A ciò si affianca il lavoro di fact-checking, svolto da organizzazioni indipendenti e redazioni giornalistiche, che hanno il compito di verificare la veridicità delle notizie e di fornire al pubblico una chiave di lettura corretta.

Anche il quadro normativo sta evolvendo, con leggi e regolamenti che mirano a responsabilizzare le piattaforme digitali, pur dovendo bilanciare il contrasto alla disinformazione con la tutela della libertà di espressione.

Sul fronte tecnologico, l’intelligenza artificiale offre strumenti sempre più sofisticati per individuare schemi sospetti e segnali di falsificazione, sebbene spesso sia questa stessa tecnologia a creare (suo malgrado) contenuti ingannevoli.

Infine, un ruolo decisivo è giocato dalla collaborazione tra istituzioni, piattaforme e società civile, che devono unire le forze per limitare la viralità delle notizie false e promuovere le fonti affidabili.

Che ruolo ha il giornalismo

In uno scenario del, il giornalismo di qualità rappresenta un baluardo imprescindibile che si appoggia su alcuni criteri ben definiti: la verifica delle fonti, la trasparenza nel processo di raccolta delle informazioni e l’impegno a fornire un contesto accurato rimangono strumenti essenziali per contrastare la disinformazione.

In tal senso, molte redazioni hanno sviluppato pratiche di collaborazione con organizzazioni di fact-checking, utilizzando potenti strumenti digitali per l’analisi dei contenuti, nel tentativo di rafforzare il legame di fiducia con il proprio pubblico.

Importante ricordare, però, che solo un giornalismo credibile e indipendente può offrire un’alternativa valida alla confusione generata dalle fake news, scovare la disinformazione e correggerla prima che diventi virale.