L’accesso a una connessione internet affidabile e sicura è diventato un elemento fondamentale per la vita quotidiana, tra lavoro, intrattenimento e per soddisfare ogni necessità delle persone. In certi casi, però, può capitare di trovarsi in luoghi pubblici come piazze, parchi o biblioteche dove la copertura della rete mobile è assente o insufficiente.

Per rispondere a questa esigenza è nata l’iniziativa WiFi4EU, promossa dalla Commissione Europea e che in breve tempo è diventata una soluzione strategica per garantire connettività gratuita nei luoghi pubblici di centinaia di città e comuni europei.

Cos’è e quali sono gli obiettivi di WiFi4EU

WiFi4EU è un progetto finanziato dalla Commissione Europea che ha l’obiettivo di offrire un accesso a internet di alta qualità, gratuito e senza restrizioni burocratiche. Il servizio è disponibile in moltissimi spazi pubblici in tutta Europa, tra cui municipi, biblioteche, musei, centri culturali, piazze e parchi.

L’obiettivo di questa iniziativa è creare una rete di connettività pubblica unificata in tutto il continente, superando le barriere geografiche e tecnologiche per cittadini e turisti.

WiFi4EU è stato lanciato nel 2018 e in breve tempo ha riscosso un notevole successo, coinvolgendo oltre 30.000 comuni in tutta l’Unione Europea (di cui più di 3.000 solo in Italia). Nel nostro Paese, tra le città che hanno aderito all’iniziativa ci sono centri molto importanti come Matera, Ferrara, Genova e Bolzano, ma anche numerosi piccoli borghi, dove il servizio si rivela spesso indispensabile in assenza di una solida infrastruttura di rete mobile.

Come accedere a WiFi4EU

L’accesso alla rete WiFi4EU è progettato per essere il più semplice e intuitivo possibile. L’utente deve semplicemente selezionare la rete chiamata WiFi4EU sul proprio dispositivo (smartphone, tablet, laptop) e connettersi con un solo clic, senza la necessità di registrazioni, inserimento di credenziali o rilascio di dati personali.

Per identificare i punti di accesso, è possibile cercare la targhetta con il logo blu WiFi4EU posizionata nei luoghi pubblici aderenti al progetto. In alternativa, si possono utilizzare gli strumenti digitali messi a disposizione dall’UE come la mappa ufficiale WiFi4EU, consultabile online, che permette di visualizzare tutti i luoghi in Europa dove il servizio è attivo e l’app gratuita dedicata, che consente di localizzare facilmente gli hotspot pubblici coperti dal servizio.

Un aspetto fondamentale di WiFi4EU è la sicurezza e la protezione dei dati. L’iniziativa opera in piena conformità con il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell’Unione Europea e, quindi, non viene registrata alcuna informazione personale degli utenti per scopi commerciali, garantendo così una navigazione sicura e anonima.

Principali vantaggi di WiFi4EU

La rete WiFi4EU si rivela indispensabile in diversi scenari. Nel caso di viaggi e turismo, con i turisti europei e non che possono appoggiarsi a questo servizio evitando l’utilizzo del roaming dati e rimanere connessi in piazze e punti di interesse senza costi aggiuntivi.

Per il lavoro e lo studio da remoto, consentendo a professionisti e studenti punti di accesso nelle biblioteche, nei parchi o nei centri civici, con la possibilità di lavorare o studiare in modo flessibile, sfruttando una connessione stabile e gratuita al di fuori degli spazi privati.

Per eventi pubblici come festival, concerti o manifestazioni locali, dove i comuni possono installare hotspot temporanei per garantire la connettività a un vasto pubblico.

Oppure in situazioni di emergenza, come nel caso caso di esaurimento dei dati mobili dove la presenza di un hotspot WiFi4EU può rappresentare una risorsa cruciale per rimanere in contatto o accedere a informazioni importanti.