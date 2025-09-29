Cos'è Veritas di Apple e perché è così importante per l'arrivo dell'AI su Siri

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

In Sintesi

Apple sta testando Veritas, un chatbot progettato per accelerare l’evoluzione di Siri con funzionalità avanzate di intelligenza artificiale.

Per ora destinato solo all’uso interno, Veritas mette in luce il delicato equilibrio di Cupertino tra lo sviluppo di soluzioni proprietarie e la dipendenza da strumenti esterni come Gemini e ChatGPT.

Secondo le indiscrezioni riportate da Mark Gurman di Bloomberg, Apple è arrivata a una fase di test cruciale per Veritas, il chatbot interno sviluppato per accelerare il rinnovamento e l’integrazione di Siri con l’intelligenza artificiale. Si tratta di un passaggio strategico cruciale, considerando anche le difficoltà incontrate in questi mesi con il rilascio delle funzioni AI proprietarie.

La prossima generazione di Siri, infatti, è stata rimandata più volte e il lancio di Apple Intelligence ha ricevuto una risposta piuttosto tiepida dai consumatori, sollevando dubbi sulle reali capacità dell’azienda di portare una svolta concreta al proprio ecosistema digitale.

Che cos’è Veritas e cosa può fare

Veritas è una piattaforma di sperimentazione rapida e flessibile che i dipendenti possono utilizzare per testare nuove funzionalità AI, raccogliere feedback e perfezionare le capacità di Siri in ambiti avanzati, tra cui la ricerca nei dati personali dell’utente o l’esecuzione di comandi complessi in-app.

Dal punto di vista funzionale, Veritas ricorda da vicino applicazioni già ben note al grande pubblico, come ad esempio ChatGPT di OpenAI o Gemini di Google. Al momento i dipendenti Apple possono interagire con il sistema tramite prompt testuali, possono avviare conversazioni col chatbot e hanno anche la possibilità di recuperare e rivedere dialoghi precedenti per approfondire un argomento o raffinare una richiesta.

Uno strumento molto interessante che, tuttavia, viene utilizzato solo per testare l’AI del colosso di Cupertino che sta cercando in tutti i modi di recuperare il terreno perso nel settore, cercando di sbloccare le potenzialità di Siri e portarle quanto prima verso la piena efficienza operativa.

Quando arriva Veritas

Stando a quanto si legge su Bloomberg, almeno per ora, Apple non ha intenzione di portare Veritas verso il grande pubblico, una scelta che, secondo Gurman, potrebbe però rivelarsi un errore strategico anche perché, come già detto, gli altri colossi del settore hanno reso i propri sistemi di intelligenza artificiale delle vere e proprie “piattaforme mainstream” che ormai vengono utilizzate praticamente da tutti.

Allo stesso tempo, Apple deve fronteggiare anche un altro scenario nello sviluppo dei propri strumenti AI: una “dipendenza” da Gemini e da ChatGPT. Una mossa che permette all’azienda di Cupertino di mantenere il controllo diretto su Siri, ma al tempo stesso di non rinunciare a integrare strumenti esterni per compensare i ritardi nello sviluppo delle proprie soluzioni proprietarie.

Questo mette in evidenza il delicato equilibrio che Apple deve mantenere, muovendosi tra la protezione del proprio ecosistema chiuso e totalmente integrato e la necessità di adottare tecnologie esterne per non restare indietro in un settore caratterizzato da innovazioni rapide e continue.

Per questo motivo il rilascio di Veritas su larga scala (quando efficiente al 100% si intende) potrebbe essere un bel passo avanti per il colosso della tecnologia, che garantirebbe maggiore libertà di movimento e convincere i consumatori ad abbandonare gli strumenti della concorrenza a beneficio di quelli della celebre mela.