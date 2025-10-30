Un Click per la Scuola, l'iniziativa di Amazon a sostegno dell'istruzione

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Amazon ha dato ufficialmente il via a Un Click per la Scuola, l’iniziativa che permette di sostenere le scuole del Paese o le iniziative di Save the Children

Amazon inaugura oggi la settima edizione di Un Click per la Scuola, l’iniziativa solidale che permette agli utenti italiani di sostenere il mondo dell’istruzione con ogni acquisto idoneo effettuato sul celebre e-commerce.

Dal 30 ottobre al 31 dicembre 2025, infatti, per ogni prodotto acquistato dai partecipanti al programma, Amazon donerà l’1% del valore speso sotto forma di credito virtuale alla scuola scelta dal cliente o, in alternativa, a Save the Children, l’organizzazione internazionale che da oltre un secolo si impegna per tutelare i diritti dei minori in difficoltà.

Come funziona Un Click per la Scuola e come partecipare

Partecipare a Un Click per la Scuola è davvero semplice e totalmente gratuito: è sufficiente registrarsi sul sito www.unclickperlascuola.it , scegliere la scuola beneficiaria tra tutti gli istituti aderenti all’iniziativa (dalle scuole materne alle superiori) oppure selezionare Save the Children come destinatario della donazione.

Il credito accumulato potrà essere poi utilizzato tra il 2 febbraio e il 30 aprile 2026 per l’acquisto di materiale didattico, strumenti tecnologici e forniture utili alla didattica che possono essere selezionate da un catalogo Amazon che contiene più di 3 mila prodotti.

Dal suo debutto nel 2019, l’iniziativa ha subito attirato l’attenzione del pubblico italiano, arrivano in questi anni a donare più di 16 milioni di euro in crediti virtuali a più di 29 mila scuole italiane, consentendo agli istituti di rinnovare aule informatiche, laboratori scientifici e spazi creativi.

Dall’altra parte, chi sceglierà donare a Save the Children contribuirà al finanziamento di alcuni tra i progetti dell’organizzazione, tra cui:

Fuoriclasse in Movimento , una rete di oltre 250 scuole italiane impegnate nel contrasto alla dispersione scolastica e nella promozione del benessere educativo

, una rete di oltre 250 scuole italiane impegnate nel contrasto alla dispersione scolastica e nella promozione del benessere educativo Centri Educativi Fuoriclasse , spazi scolastici dedicati al rafforzamento delle competenze di bambini e ragazzi a rischio abbandono

, spazi scolastici dedicati al rafforzamento delle competenze di bambini e ragazzi a rischio abbandono Arcipelago Educativo , progetto estivo contro il summer learning loss, volto a mantenere attive le competenze di base durante la pausa scolastica

, progetto estivo contro il summer learning loss, volto a mantenere attive le competenze di base durante la pausa scolastica Qui, un Quartiere per crescere , che coinvolge cinque aree urbane italiane nel miglioramento delle opportunità educative e sociali per i minori

, che coinvolge cinque aree urbane italiane nel miglioramento delle opportunità educative e sociali per i minori Punti Luce, 27 centri sparsi in 21 città italiane dove bambini e adolescenti tra i 6 e i 17 anni possono accedere gratuitamente ad attività formative, laboratori artistici e sportivi, oltre che a consulenze per le famiglie

Tutti progetti nati per ridurre le disuguaglianze educative e garantire ai giovani la possibilità di costruire un futuro attraverso l’istruzione, indipendentemente dalle condizioni economiche o sociali di partenza.

Il valore dell’iniziativa di Amazon

In un contesto in cui le disuguaglianze educative restano una delle principali sfide del Paese, Un Click per la Scuola si conferma un modello virtuoso che può trasformare la spesa quotidiana in un atto di generosità e di responsabilità collettiva.

Oltretutto, questa iniziativa non si limita a fornire risorse materiali, ma contribuisce a creare una connessione diretta tra cittadini, aziende e istituzioni scolastiche, in un periodo complesso in cui quotidianamente emerge il divario tra i vari istituti che, spesso, si trovano in seria difficoltà, non riuscendo a fornire agli studenti le attrezzature di cui hanno bisogno.

Per questo motivo Un Click per la Scuola non è solo una campagna promozionale, ma è un modo per sostenere l’innovazione educativa, promuovere la parità di accesso alle tecnologie e valorizzare il capitale umano delle nuove generazioni.