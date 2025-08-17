Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Stando a quanto condiviso da TechCrunch, Instagram è al lavoro per sviluppare una nuova funzione chiamata Picks, che ha l’obiettivo di aiutare gli utenti a scoprire e connettersi attraverso interessi comuni.

Una soluzione che, se sarà implementata su larga scala, aiuterà gli utenti del celebre social a espandere la propria rete di amicizie, partendo da passioni e interessi comuni da condividere con altre persone.

Come funziona Picks su Instagram

Stando alle informazioni condivise da TechCrunch sembra che Pick permetterà agli utenti di creare una specie di lista delle proprie passioni divisa in diverse categorie come film, libri, serie TV, giochi e musica. Una volta creata questa lista di preferenze, le loro Picks appunto, Instagram le confronterà con quelle degli amici, mostrando all’utente chi nella propria lista contatti che condivide le stesse passioni.

Dopo aver stilato la lista delle preferenze, il grosso del lavoro sarà fatto dall’’algoritmo del social di Meta che si occuperà di identificare e sovrapporre i punti in comune. Questo potrebbe diventare un modo per avviare nuove conversazioni o rafforzare i legami già esistenti, fornendo un punto di partenza per discussioni su argomenti di comune interesse.

Da quello che sappiamo, l’arrivo di Picks si allinea perfettamente con la strategia che il responsabile di Instagram, Adam Mosseri, ha delineato per il 2025. In un post di gennaio, infatti, Mosseri ha sottolineato l’intenzione di concentrarsi su creatività e connessione allo scopo di “aiutare le persone a connettersi con gli amici attraverso le cose che scoprono su Instagram, raddoppieremo gli sforzi sulla messaggistica, renderemo il consumo di contenuti più interattivo e social ed esploreremo nuovi modi per connettersi con gli amici“.

In quest’ottica, quindi, Picks sembra essere uno degli strumenti per dare forma a questo progetto, offrendo un meccanismo per la scoperta di affinità tra gli utenti.

Cosa pensano gli utenti di Picks

Importante ricordare che, nonostante la funzione sia già strutturata, è solamente un prototipo interno, ben lontana dall’essere rilasciata per test esterni.

Nonostante questo come spesso accade con le nuove funzionalità, l’accoglienza da parte della community potrebbe essere mista. Molti utenti, infatti lamentano che l’app è già eccessivamente ricca di funzionalità, rendendola complessa e meno intuitiva rispetto ad altri social.

Tuttavia l’aggiunta di Picks potrebbe portare una bella novità su Instagram e, proprio perché orientata alla socialità e alla condivisione dei propri interessi, essere apprezzata dal grande pubblico, che potrebbe riscoprire il gusto di stringere nuove connessioni.

Naturalmente è ancora presto per fare queste ipotesi e, trattandosi ancora di un prototipo interno, non c’è alcuna certezza che Instagram decida di lanciare la funzione in futuro. Tutto dipenderà dai risultati dei test interni e dalla direzione strategica che l’azienda intenderà prendere per il prossimo anno, perciò non resta che aspettare.