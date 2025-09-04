Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Amazon scommette ancora nelle funzioni per migliorare l’esperienza di acquisto con il lancio di Lens Live, un aggiornamento basato sull’intelligenza artificiale che si integra all’interno di Amazon Lens, permettendo ai consumatori di esplorare nuovi prodotti attraverso la ricerca visiva.

Come funziona Lens Live di Amazon

A differenza di Amazon Lens, che richiede il caricamento di un’immagine o la scansione di un codice a barre, Lens Live è in tempo reale e gli utenti dovranno solo puntare la fotocamera del telefono su un oggetto mentre l’app mostra i prodotti corrispondenti. E se c’è qualcosa che può interessare l’utente, basta semplicemente aggiungerlo al carrello o a una lista desideri.

Importante ricordare che anche Rufus, l’assistente allo shopping di Amazon basato sull’intelligenza artificiale, è integrato nell’esperienza di Lens Live, fornendo riepiloghi dei prodotti generati dall’AI e suggerimenti per domande pertinenti. Questo permette agli acquirenti di ottenere rapidamente informazioni e approfondimenti prima di concludere l’acquisto.

Oltretutto la funzionalità risponde anche a una prassi molto comune tra i consumatori, quella di confrontare i prezzi dei negozi fisici con quelli dei prodotti su Amazon per trovare offerte migliori. Cosa che si traduce anche in una maggiore permanenza sulla piattaforma di e-commerce.

L’implementazione di Lens Live si basa sui servizi di Amazon SageMaker, una piattaforma che consente la distribuzione di modelli di machine learning su larga scala e che opera su Amazon OpenSearch gestito da AWS.

Uno strumento semplice e molto intuitivo, che conferma la strategia del colosso dell’e-commerce che già da qualche anno sta sfruttando l’intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza d’acquisto online e renderla molto più semplice e intuitiva.

Quando arriva Lens Live

Stando alle dichiarazioni di Amazon, il nuovo aggiornamento sarà. in un primo momento, disponibile solo sull’app Amazon Shopping per dispositivi iOS e unicamente negli Stati Uniti. Per ora il colosso dell’e-commerce non ha fornito ulteriori indicazioni sull’arrivo della versione per Android e sulla possibile espansione del servizio su altri mercati globali; lecito ipotizzare, comunque, che sia solo una questione di tempo e il tool potrebbe arrivare in tutto il mondo già entro la fine del 2025.

Lens Live va ad affiancarsi agli altri strumenti AI già a disposizione dei consumatori come Rufus, l’assistente intelligente per lo shopping; le guide e recensioni di prodotti generate o migliorate dall’intelligenza artificiale; i tool AI per la ricerca delle taglie dei prodotti; i riepiloghi audio dei prodotti; le raccomandazioni personalizzate; gli strumenti di supporto per i venditori.