Amazon presenta il Mese della Lettura: come partecipare all'iniziativa

In Sintesi

Amazon ha lanciato ufficialmente il "Mese della Lettura", un’iniziativa che dura fino al 30 novembre 2025 e offre sconti fino al 50% su eBook Kindle e fino al 15% sui libri cartacei.

L’iniziativa include anche promozioni sugli abbonamenti di lettura digitale: è possibile attivare tre mesi di Kindle Unlimited per €0,99 e tre mesi di Audible a €0,99 al mese.

Amazon ha annunciato ufficialmente il ritorno del Mese della Lettura, un’iniziativa che durerà fino al 30 novembre 2025 e che permetterà agli utenti di acquistare una vasta selezione di titoli per Kindle con sconti fino al 50% e libri cartacei con sconti fino al 15%. A questo si aggiungono anche delle offerte sugli abbonamenti Kindle Unlimited e Audible. Inoltre, durante tutto il Mese della lettura, gli utenti di Amazon.it potranno usufruire anche della spedizione gratuita sui libri venduti e spediti direttamente da Amazon.

Le offerte del Mese della Lettura su Amazon

Il Mese della Lettura di Amazon nasce con l’obiettivo di avvicinare un pubblico sempre più vasto al mondo dei libri, offrendo opportunità di scoperta e risparmio. L’iniziativa, come detto in apertura, non si limita a promuovere il formato cartaceo, ma permette anche di scoprire il mondo della lettura digitale con gli eBook Kindle e gli audiolibri Audible.

Tutte le offerte sono accessibili dalla pagina dedicata amazon.it/ilmesedellalettura dove è possibile scoprire migliaia di titoli in sconto che spaziano tra tutti i generi, dal fantasy, ai libri di crescita personale, passando per i thriller, i romanzi e i romanzi per ragazzi, i volumi dedicati alla cucina, le biografie, i saggi, i fumetti, i manga e molto altro ancora.

Per chi preferisce "ascoltare" le storie, Amazon propone un’offerta speciale su Audible, la piattaforma proprietaria dedicata agli audiolibri: dal 4 novembre al 12 dicembre 2025, è possibile sottoscrivere un abbonamento di tre mesi a 0,99 euro al mese, con accesso a migliaia di titoli in formato audio.Al termine del periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente al prezzo standard di 9,99 euro al mese, salvo disdetta.

E ancora, fino al 14 novembre 2025, chi non è ancora iscritto a Kindle Unlimited potrà attivare tre mesi di abbonamento a 0,99 euro complessivi e iniziare a leggere milioni di ebook e riviste da qualsiasi dispositivo. Terminato il periodo promozionale, il rinnovo mensile avverrà al costo standarddi 9,99 euro al mese.

Infine i clienti Prime possono accedere a eBook gratuiti con il programma Leggi con Prime e usufruire di spedizioni rapide in giornata o in un giorno su milioni di articoli.

L’importanza dell’iniziativa il Mese della Lettura

Con il Mese della Lettura, Amazon per certi versi torna alle sue radici, confermandosi come una piattaforma profondamente legata al mondo dei libri, nel tentativo di rendere la conoscenza più accessibile. Tra romanzi, saggi, audiolibri e offerte digitali, novembre si trasforma in un mese di opportunità per lettori di ogni età e gusto, all’insegna della curiosità e del piacere di leggere, sia in formato cartaceo che in formato digitale.

