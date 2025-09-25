Che cos'è il catfishing, la truffa che sfrutta l'AI per confondere le vittime
Crescono le truffe online che grazie all’intelligenza artificiale diventano più sofisticate. Tra queste il catfishing una frode che fa leva sulle emozioni umane
In Sintesi
- La crescente diffusione delle truffe online è amplificata dall’uso dell’AI, che rende fenomeni come il catfishing più difficili da riconoscere.
- Questo permette ai truffatori di creare identità false credibili con contenuti video e vocali generati dall’AI e chatbot che automatizzano le conversazioni.
La crescita delle truffe online sta raggiungendo livelli preoccupanti e ad amplificate ulteriormente il problema c’è l’utilizzo da parte dei malintenzionati digitali di tecnologie basate sull’intelligenza artificiale, che rende queste frodi ancora più credibili.
Tra i fenomeni emergenti troviamo il catfishing che grazie proprio a questi strumenti AI sta diventando sempre più subdolo e difficile a riconoscere, con migliaia e migliaia di casi segnalati dagli utenti di tutto il mondo.
Che cos’è il catfishing e perché è pericoloso
Le truffe online più efficaci sono quelle che cercano di manipolare le emozioni umane, come la solitudine, sfruttando tali leve psicologiche per ingannare gli utenti ignari e conquistare la loro fiducia. Nel caso del catfishing, ad esempio, gli hacker costruiscono un’identità falsa molto credibile, che punta a instaurare una relazione emotiva con la vittima (non necessariamente amorosa, ma anche di semplice amicizia) con l’obiettivo di estorcere denaro.
Tuttavia, trattandosi di una vera e propria manipolazione della fiducia altrui, il principale ostacolo a questo inganno è sempre stato il tempo e le risorse necessarie per orchestrare il tutto. In molti casi, infatti, il truffatore doveva investire mesi per convincere il malcapitato di turno e un singolo errore, come il rifiuto di una videochiamata, poteva insospettire le vittime e rendere vano tutto il lavoro fatto.
Purtroppo con l’arrivo dell’intelligenza artificiale le cose sono diventate molto più semplici per i malintenzionati che ora possono creare in modo facile e veloce video e foto, a supporto della loro identità fittizia, rendendola ancora più credibile.
Grazie all’AI infatti, è possibile creare contenuti iperrealistici da condividere per far credere alle vittime di trovarsi davvero davanti a una persona in carne e ossa. Oltre a questo, con l’utilizzo dei deepfake in tempo reale e dei moderni chatbot AI, i truffatori sono anche in grado di superare la prova della videochiamata, generando avatar che possono conversare tranquillamente con altre persone, simulando in tutto e per tutto un interlocutore reale. Stesso discorso per le conversazioni tramite messaggi, delegate anch’esse a chatbot ormai (quasi) totalmente autonomi.
L’AI, insomma, è stata in grado di trasformare il catfishing in una campagna automatizzata dal basso costo operativo e dalla grandissima efficienza, pronta a diffondersi a macchia d’olio in tutto il web.
Come difendersi dal catfishing
In un contesto dove le truffe digitali diventano sempre più sofisticate e credibili, la sicurezza informatica deve passare necessariamente per l’educazione e la consapevolezza tecnologica. Molti utenti cadono nella trappola degli hacker perché non sono a conoscenza della capacità dell’AI e dei rischi del web; perciò è di vitale importanza spiegare loro, specialmente se soggetti vulnerabili e meno aggiornati su queste tecnologie, la vera portata della minaccia.
Oltre a questo, quando si conosce qualcuno su una piattaforma online, è raccomandabile dare priorità agli incontri di persona e in tempi ragionevolmente brevi, così da essere certi di avere a che fare con una persona in carne e ossa e non con un’intelligenza artificiale.
Utile anche fare attenzione ai cambiamenti nella comunicazione, se l’interlocutore chiede di spostarsi su app di messaggistica come WhatsApp o Telegram, potrebbe essere semplicemente un modo per aggirare i sistemi di sicurezza delle piattaforme di dating ed entrare in un ambiente sicuro dove tutte le interazioni sono crittografate e, quindi, non raggiungibili dai controlli.