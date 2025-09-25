Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

In Sintesi

La crescente diffusione delle truffe online è amplificata dall’uso dell’AI, che rende fenomeni come il catfishing più difficili da riconoscere.

Questo permette ai truffatori di creare identità false credibili con contenuti video e vocali generati dall’AI e chatbot che automatizzano le conversazioni.

La crescita delle truffe online sta raggiungendo livelli preoccupanti e ad amplificate ulteriormente il problema c’è l’utilizzo da parte dei malintenzionati digitali di tecnologie basate sull’intelligenza artificiale, che rende queste frodi ancora più credibili.

Tra i fenomeni emergenti troviamo il catfishing che grazie proprio a questi strumenti AI sta diventando sempre più subdolo e difficile a riconoscere, con migliaia e migliaia di casi segnalati dagli utenti di tutto il mondo.

Che cos’è il catfishing e perché è pericoloso

Le truffe online più efficaci sono quelle che cercano di manipolare le emozioni umane, come la solitudine, sfruttando tali leve psicologiche per ingannare gli utenti ignari e conquistare la loro fiducia. Nel caso del catfishing, ad esempio, gli hacker costruiscono un’identità falsa molto credibile, che punta a instaurare una relazione emotiva con la vittima (non necessariamente amorosa, ma anche di semplice amicizia) con l’obiettivo di estorcere denaro.

Tuttavia, trattandosi di una vera e propria manipolazione della fiducia altrui, il principale ostacolo a questo inganno è sempre stato il tempo e le risorse necessarie per orchestrare il tutto. In molti casi, infatti, il truffatore doveva investire mesi per convincere il malcapitato di turno e un singolo errore, come il rifiuto di una videochiamata, poteva insospettire le vittime e rendere vano tutto il lavoro fatto.

Purtroppo con l’arrivo dell’intelligenza artificiale le cose sono diventate molto più semplici per i malintenzionati che ora possono creare in modo facile e veloce video e foto, a supporto della loro identità fittizia, rendendola ancora più credibile.

Grazie all’AI infatti, è possibile creare contenuti iperrealistici da condividere per far credere alle vittime di trovarsi davvero davanti a una persona in carne e ossa. Oltre a questo, con l’utilizzo dei deepfake in tempo reale e dei moderni chatbot AI, i truffatori sono anche in grado di superare la prova della videochiamata, generando avatar che possono conversare tranquillamente con altre persone, simulando in tutto e per tutto un interlocutore reale. Stesso discorso per le conversazioni tramite messaggi, delegate anch’esse a chatbot ormai (quasi) totalmente autonomi.

L’AI, insomma, è stata in grado di trasformare il catfishing in una campagna automatizzata dal basso costo operativo e dalla grandissima efficienza, pronta a diffondersi a macchia d’olio in tutto il web.

Come difendersi dal catfishing

In un contesto dove le truffe digitali diventano sempre più sofisticate e credibili, la sicurezza informatica deve passare necessariamente per l’educazione e la consapevolezza tecnologica. Molti utenti cadono nella trappola degli hacker perché non sono a conoscenza della capacità dell’AI e dei rischi del web; perciò è di vitale importanza spiegare loro, specialmente se soggetti vulnerabili e meno aggiornati su queste tecnologie, la vera portata della minaccia.

Oltre a questo, quando si conosce qualcuno su una piattaforma online, è raccomandabile dare priorità agli incontri di persona e in tempi ragionevolmente brevi, così da essere certi di avere a che fare con una persona in carne e ossa e non con un’intelligenza artificiale.

Utile anche fare attenzione ai cambiamenti nella comunicazione, se l’interlocutore chiede di spostarsi su app di messaggistica come WhatsApp o Telegram, potrebbe essere semplicemente un modo per aggirare i sistemi di sicurezza delle piattaforme di dating ed entrare in un ambiente sicuro dove tutte le interazioni sono crittografate e, quindi, non raggiungibili dai controlli.