Google lavora a un agente AI che aiuta gli utenti a ricordare i propri impegni

Google sta per lancia CC, un assistente AI alimentato da Gemini sviluppato per inviare briefing mattutini agli utenti per ricordare impegni e scadenze del giorno

In sintesi

CC è un agente IA progettato per inviare ogni mattina il briefing “Your Day Ahead” e ricordare all’utente scadenze e appuntamenti.

Il tool scansiona Gmail, Drive e Calendar e prepara bozze di email o link rapidi, imparando progressivamente dalle abitudini dell’utente per anticiparne le necessità.

Google accelera ulteriormente nella corsa agli agenti intelligenti e si prepara a lanciare CC, un assistente sperimentale basato su Gemini progettato per diventare un vero e proprio “segretario personale”.

Lo scopo di questo strumento è quello di risolvere il sovraccarico di informazioni al mattino, offrendo agli utenti un’unica sezione per coordinare impegni, scadenze e comunicazioni pendenti.

Come funziona questo briefing mattutino personalizzato

La funzione principale di CC consiste nell’invio di un’email quotidiana chiamata Your Day Ahead; non si tratta di una semplice lista di appuntamenti, ma è un vero riassunto ragionato che scansiona l’intero ecosistema Google dell’utente (Gmail, Drive e Calendar) per estrarre le informazioni più rilevanti.

Oltre a delineare il programma del giorno, l’agente è in grado di:

identificare urgenze e segnalare informazioni come bollette in scadenza o documenti da revisionare

preparare l’azione da compiere, generando automaticamente bozze di email o creando link rapidi per modificare eventi nel calendario

apprendere dalle abitudini, permettendo agli utenti di interagire direttamente con CC, fornendogli dettagli personali da ricordare o correggendo i briefing ricevuti per affinarne la precisione nel tempo

Come evidente CC nasce per aiutare gli utenti ad avere un quadro preciso delle incombenze della giornata, in modo da riuscire a organizzarsi e gestire il tutto in modo facile e veloce, senza trascurare nulla.

Questa opzione fa parte di una nuova strategia del colosso di Mountain View volta a frammentare l’intelligenza artificiale in agenti dedicati a compiti verticali. Insieme a CC, infatti, Google sta testando bot specializzati nello shopping, nella navigazione web avanzata su Chrome e nella programmazione complessa.

L’obiettivo a lungo termine è trasformare l’IA da semplice chatbot a un sistema proattivo che non aspetta un input, ma anticipa le necessità dell’utente organizzando il suo tempo in modo autonomo.

Oltre a questo, l’opzione sembra essere anche una risposta diretta a ChatGPT Pulse, la funzione di briefing lanciata da OpenAI lo scorso settembre che, più o meno, funziona allo stesso modo. In questo caso, però, Google punta sulla sua integrazione nativa con strumenti come Chrome e Gmail per offrire un livello di automazione che i competitor faticano a raggiungere senza integrazioni di terze parti.

Quando sarà disponibile CC

Al momento, CC debutta in early access in esclusiva per gli utenti maggiorenni residenti negli Stati Uniti e in Canada, a patto che siano abbonati ai piani a pagamento di Google. Al momento, l’azienda di Mountain View ha aperto una lista d’attesa ufficiale, ma non ha fornito ancora dettagli certi sulle tempistiche di un rilascio globale.

Lecito ipotizzare, dunque, che prima di provare questa nuova funzione bisognerà attendere almeno la prima metà del 2026, a patto, naturalmente, che i test in USA e Canada diano risultati positivi.