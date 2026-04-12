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Superintelligenza artificiale: molto più della solita IA. Ecco cosa cambia davvero, quali rischi emergono e perché scienziati e aziende si dividono sul futuro di questa tecnologia.

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Oggi c’è l’intelligenza artificiale, una tecnologia che si sta usando ovunque: nelle case, nei luoghi di lavoro, nella ricerca e persino nei sistemi di sicurezza. Domani però (forse), ci sarà qualcosa di più: la superintelligenza artificiale. Un’innovazione totale, che promette di trasformare non solo i settori industriali, ma ogni aspetto della vita quotidiana. Ma che potrebbe a sua volta diventare un pericolo, se sfruttata non nelle migliori intenzioni.

Ecco cos’è davvero la superintelligenza artificiale e perché dovremmo averne paura, oltre che ammirazione.

Cos’è la superintelligenza artificiale?

La migliore definizione è data dal colosso tecnologico IBM: per superintelligenza artificiale (ossia ASI, Artificial Super-Intelligence) si intende un sistema ipotetico “basato su software con una portata intellettuale che va oltre l’intelligenza umana“, che “possiede funzioni cognitive all’avanguardia e skill di pensiero più avanzate di quelle di qualsiasi essere umano”.

Un livello che, almeno per ora, resta lontano dai modelli attuali, eppure non mancano le IA impiegate in ambiti altamente specializzati come ricerca farmaceutica, cybersecurity e biosicurezza. Si tratterebbero però di modelli “deboli” che eccellono in attività specifiche ma non possono apprendere nuove skill o sviluppare una profonda comprensione del mondo, perché basate “su algoritmi e dati preprogrammati“, per questo richiedono comunque l’intervento umano per funzionare.

Il vero salto, dunque, sarebbe l’autonomia. Non a caso, il passaggio cruciale verso una possibile ASI coincide con lo sviluppo di una intelligenza artificiale generale (AGI), spesso definita anche “AI forte”. Un sistema in grado di comprendere il mondo, apprendere continuamente e applicare l’intelligenza in modo flessibile, “proprio come farebbe un essere umano“.

E già questo è un motivo valido per esserne sia affascinati, sia terrorizzati.

Perché dovremmo averne paura?

Da mesi il dibattito sull’innovazione digitale si è spostato oltre le semplici applicazioni dell’intelligenza artificiale, concentrandosi sempre di più sul suo impatto sistemico sulla società. Non si parla più solo di efficienza o produttività, ma di come questa tecnologia possa ridefinire equilibri globali, sicurezza e persino la natura del progresso scientifico.

In un’intervista con Axios, Sam Altman (CEO di OpenAI) ha osservato questo doppio volto. Da un lato, l’IA potrebbe accelerare scoperte cruciali, come nuovi farmaci o materiali innovativi. Dall’altro, però, potrebbe consentire attacchi informatici più potenti e abbassare le barriere all’accesso a ricerche biologiche potenzialmente dannose. Secondo Altman, scenari di questo tipo potrebbero concretizzarsi già nel giro di un anno, rendendo urgente una cooperazione stretta tra governi, aziende tecnologiche e comunità della sicurezza. Da qui anche l’urgenza non solo di sviluppare l’IA per difendersi da questi attacchi, e anche di sostenere la corsa allo sviluppo dell’ASI (con gli USA al comando, ovviamente).

Una posizione che, tuttavia, si scontra con quella di diversi scienziati ed esperti. Come i 1.500 esperti e leader che hanno chiesto una moratoria sullo sviluppo di sistemi dotati di “superintelligenza”, almeno finché non esistano prove solide che i benefici superino i rischi. Il timore è che, senza adeguate salvaguardie, questa tecnologia possa rappresentare una minaccia senza precedenti, arrivando perfino a mettere in discussione la sopravvivenza stessa dell’umanità.

A rafforzare questi timori contribuisce anche il dibattito interno al mondo dell’IA. Un’inchiesta pubblicata sul New Yorker ha riportato alla luce le preoccupazioni espresse già in passato dai fondatori di OpenAI sullo sviluppo dell’AGI, il passaggio chiave verso l’ASI. All’epoca, si temeva persino uno scenario estremo: quello di una “dittatura dell’AGI”, ossia di ritrovare questa tecnologia ultrapotente nelle mani sbagliate (dittatori o gruppi terroristici).